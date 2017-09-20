В ДВД прокомментировали инцидент с избиением подростка

Мать пострадавшего была возмущена тем, что следователь закрыла дело через три дня

Вчера мы писали, что 11-летнего мальчика избили во дворе его дома. На «стрелку» пришли семеро человек. Мальчик оказался один на один со своими обидчиками. Его мама Гульнара Мухутдинова была возмущена тем, что следователь закрыла дела через три дня. Как пояснил «Новому Вестнику» пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров, следователь не нарушила букву закона.

— Во время расследования были установлены все участники драки,- рассказал Бахытжан Кудияров. — Дело было открыто по уголовной статье, но в процессе выяснилось, что все ребята несовершеннолетние. А значить отвечать по этой статье не могут. Поэтому дело было прекращено. Сейчас все вопросы на контроле ювенального отдела. Гульнару Мухутдинову вызвал на личный прием начальник ДВД Карагандинской области. Он ей объяснит, как дальше будет двигаться дело.