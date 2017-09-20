Почему Центр занятости не принимает заявки на молодежную практику?

Как оказалось, все деньги уже освоены

Центр занятости населения отказывает выпускникам вузов в приеме документов на молодежную практику. Почему? Ведь срок – до 15 ноября. Таким вопросом озадачились члены специальной мониторинговой группы, которая работает при департаменте по делам госслужбы.

— Вы не имеете права отказывать в приеме заявок! – заявил на заседании председатель этой группы Ермек Абильдин. – Где сказано, что мы можете дать отказ? А потом что будет думать молодежь? Что правительство во всем виновато. Оно программы разрабатывает, а они не действуют

— Проблема в том, что Центру занятости на организацию молодежной практики выделяется определенная сумма денег, — ответил ему руководитель отдела координации занятости и социальных программ Караганды Берекет Жайназаров. – Мы их уже освоили. Мы необходимое количество людей уже направили. Больше мы не можем.

Добавим, что на молодежную практику могут поступить безработные выпускники вузов. Работа носит временный характер. Проходить молодежную практику человек может не дольше 6 месяцев. За это время он должен набраться опыта, поскольку именно его отсутствие останавливает работодателей, у которых есть вакантные должности. Добавим, что молодежная практика – это одно из направлений Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.