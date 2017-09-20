Переход на латиницу завершится лишь со сменой поколения – историк

Радик Темиргалиев напомнил, что стихийные кампании по смене алфавитов в ХХ веке не способствовали успеху.

Переход казахского языка на латиницу завершится только лишь со сменой поколения. Такое мнение высказал историк, учёный секретарь Института евразийской интеграции Радик Темиргалиев в ходе онлайн-конференции на портале Bnews.kz.

«Как и с любой другой реформой молодёжь перейдёт на латиницу достаточно быстро, они латиницу понимают и используют. Будет очень сложно старшему поколению, многие вряд ли смогут вообще перестроиться, читать и писать на латинице. Полный переход произойдёт только со сменой одного-двух поколений», – сказал Радик Темиргалиев.

Он напомнил об история казахского алфавита, который за короткое время стихийно переводили с одного варианта написания на другой несколько раз. Единственный раз переход произошёл плавно и неспешно в 1924 году, когда Ахмет Байтурсынов усовершенствовал существующую арабскую вязь с целью правильной передачи казахской фонетикии и назвал новую письменность «Төте жазу».

«Остальные переходы осуществлялись по политическим причинам. В 1941 году кампанию по переходу на кириллицу завершили буквально за полтора года. Но люди продолжали пользоваться латиницей, солдаты с фронта отправляли письма на латинице», – рассказал Темиргалиев.

Историк придерживается позиции, что необходимость в реформе письменности сегодня есть.

«Существующий алфавит – это кошмар. Это неудобно, это громоздко, каждый, кто набирал текст, знает, что просто невозможно работать. Реформа необходима особенно с наступлением информационного века. Каким путём она будет осуществляться, какой будет принят алфавит, лучше решать лингвистам», – заключил он.

11 сентября на парламентских слушаниях был представлен новый алфавит казахского языка из 25 латинских букв.

Почему лингвисты предпочли использовать диграфы, и как буква «у» стала «w», можно прочитать в интервью разработчика алфавита.