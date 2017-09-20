Гости покажут оперетту о любви
Карагандинский театр музыкальной комедии готовится провести седьмой фестиваль оперетты и мюзикла «ДосStar». Его откроет 27 октября коллектив из Санкт-Петербурга. Россияне везут к нам постановку, ставшую лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
«Лето любви» – российский вариант оперетты некогда популярного венгерского композитора Лайоша Лайтаи, прославившая своего автора и дважды экранизированная. Легкая вещь об отношениях между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Начинается спектакль с неожиданного обморока. Выступающая на сцене прима вдруг лишается чувств. Актриса не смогла совладать с собой, когда заметила среди зрителей бывшего возлюбленного, который 18 лет назад бросил ее ради девушки из высшего общества. Стремительно закручивается интрига: взрослая дочь героини и сын коварного обольстителя влюблены.
Начало спектакль в 18.00
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