Питерская «музкомедия» примет участие в карагандинском фестивале

Гости покажут оперетту о любви

Карагандинский театр музыкальной комедии готовится провести седьмой фестиваль оперетты и мюзикла «ДосStar». Его откроет 27 октября коллектив из Санкт-Петербурга. Россияне везут к нам постановку, ставшую лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

«Лето любви» – российский вариант оперетты некогда популярного венгерского композитора Лайоша Лайтаи, прославившая своего автора и дважды экранизированная. Легкая вещь об отношениях между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Начинается спектакль с неожиданного обморока. Выступающая на сцене прима вдруг лишается чувств. Актриса не смогла совладать с собой, когда заметила среди зрителей бывшего возлюбленного, который 18 лет назад бросил ее ради девушки из высшего общества. Стремительно закручивается интрига: взрослая дочь героини и сын коварного обольстителя влюблены.

Начало спектакль в 18.00