Полицейских Караганды наградили за службу на ЭКСПО-2017

Полицейские Карагандинской области в период проведения выставки ЭКСПО-2017 в Астане спасли тонущую девушку, нашли кошелек с деньгами и вернули владельцу, а также обеспечили безупречный порядок в столице, за что награждены приказами министра внутренних дел и начальника ДВД Карагандинской области

Полицейские из Карагандинской области заступили на службу по охране общественного порядка в Астане за месяц до начала проведения международной выставки. Начальник департамента внутренних дел области Мергенбай Жаппаров поблагодарил коллег за безупречную работу.

«Во время службы некоторые их наших коллег особо отличились своим добросовестным и честным отношением к службе, за что они отдельно были отмечены руководством комитета административной полиции. Также грамотные действия, решительность и смелость проявил при спасении тонувшей девушки полицейский полка дорожно-патрульной полиции, старший сержант Биржан Садуакасов», — сказал о подвиге генерал-майор Жаппаров.

Биржан Садуакасов, увидев девушку в воде, не раздумывая прыгнул в реку и вытащил ее. Привел в чувства и вызвал «Скорую помощь». Глава ДВД вручил ему часы с символикой МВД. Часы получил и сотрудник полка дорожно-патрульной полиции Шакибай Жумабайулы. Сержант нашел на улице, на патрулируемом участке портмоне с документами и деньгами и отыскал обрадовавшегося владельца, вернув ему потерю.

«Именно на таких примерах должно воспитываться молодое поколение», — сказал генерал-майор Жаппаров.

Глава ДВД отметил, что подобных примеров предотвращения каких-либо нарушений было много за период несения службы в период проведения международной выставки, и не стал перечислять их.

«Совсем недавно мы стали свидетелями грандиозного события. Казахстан стал организатором выставки мирового масштаба. За время проведения ее посетили более 4 миллионов людей. Безопасность граждан во время данного мероприятия обеспечивали 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, которые выстроили современную систему безопасности, действовали слаженно, проявив профессионализм и умелую подготовку», — оценил труд полиции региона Мергенбай Жаппаров.

В общем строю казахстанских полицейских несли службу и 50 карагандинских сотрудников. Все поставленные задачи на вверенном участке они выполнили достойно, не допустив совершение преступлений и нарушений конституционных прав граждан.

Главный полицейский области лично выразил благодарность коллегам за добросовестный труд и особо отличившимся вручил заслуженные награды. За образцовое выполнение служебных обязанностей 23 сотрудника приказом МВД и приказом начальника регионального департамента отмечены различными видами наград. В частности, специальные звания подполковника получили двое, еще двое — медали, почетные грамоты вручены двум сотрудникам, грамоты МВД — пятерым, благодарственные письма — пятерым. Еще пятерым объявлена благодарность.

Источник: inform.kz