Дорожную карту сотрудничества между Казахстаном и Беларусью обсудят в Караганде

Караганду посетит первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. 22 сентября здесь состоится заседание казахстанско-белорусской межправительственной комиссии

Целью является обсуждение дорожной карты сотрудничества между странами.

«В этом году сотрудничеству между Казахстаном и Беларусью исполнилось 25 лет. 16 сентября 1992 года были установлены дипломатические отношения между странами. Казахстан для Беларуси является важным и проверенным временем партнёром, за годы сотрудничества взаимоотношения между странами вышли на качественно новый уровень, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РК Анатолий Ничкасов. — В скором времени планируется подписание договора и программы о социально-экономическом сотрудничестве Беларуси и Казахстана до 2026 года. Этот документ обеспечит поступательность развития отношений.

Межправительственный совет соберётся для того, чтобы отработать, отшлифовать аспекты этого договора, дать ему реальное наполнение». Межправительственную комиссию возглавляют вице-премьеры. Дислокацию заседаний страны меняют поочерёдно. В прошлом году комиссия собиралась в Гомеле, а в этом году заседание решили провести в Караганде.

«Караганда является для нас важным центром сотрудничества — как межрегионального, так и межгосударственного. Здесь расположены наши совместные производства. Одним из флагманов является совместное предприятие «КазБелАЗ». Кроме того, традиционными для сотрудничества являются и другие отрасли — сельское хозяйство, сельхозмашиностроение. Имеются связи между нашими учеными», — пояснил Анатолий Ничкасов.

По объему взаимного товарооборота Казахстан входит в число основных партнеров республики Беларусь и находится на третьем месте среди стран СНГ после России и Украины. Доля Карагандинской области в этом показателе значительная.

Источник: inform.kz