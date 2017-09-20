Как защитить ребенка от уплаты алиментов родителю?

В редакцию nv.kz обратилась карагандинка с вопросом как защитить своего ребенка от уплаты алиментов отцу

В редакцию nv.kz обратилась карагандинка с вопросом как защитить своего ребенка от уплаты алиментов отцу, который не принимал участия в воспитании. Нередко встречаются случаи, когда у людей, которые стали успешными, требуют алиментов родители, оставившие их в детстве.

«НВ» обратился с этим вопросом к карагандинскому юристу Маргарите Рядинской.

— Может ли родитель претендовать на алименты, если сам не содержал ребенка?

— Если в ходе разбирательства в суд будут представлены документы об отсутствии алиментов и иных платежей на содержание ребенка, тогда родитель не имеет право на алименты.

— Кто должен предоставить эти документы?

— Если родитель, воспитывающий ребенка, подавал на алименты, он должен собирать и хранить документы об оплате или же о неуплате. И потом предоставить их в суде. Если же документов нет, то помочь вам, скорее всего, не смогут. Ведь обращаясь в суд, вы должны, прежде всего, подтвердить, что вы имеете право на то, на что претендуете.

Nv.kz призывает родителей, воспитывающих детей в одиночку, быть ответственными и хранить документы. Но не стоит забывать о том, что ребенок, воспитанный правильно, никогда не оставит престарелого родителя без обеспечения.