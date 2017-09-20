В редакцию nv.kz обратилась карагандинка с вопросом как защитить своего ребенка от уплаты алиментов отцу
В редакцию nv.kz обратилась карагандинка с вопросом как защитить своего ребенка от уплаты алиментов отцу, который не принимал участия в воспитании. Нередко встречаются случаи, когда у людей, которые стали успешными, требуют алиментов родители, оставившие их в детстве.
«НВ» обратился с этим вопросом к карагандинскому юристу Маргарите Рядинской.
— Может ли родитель претендовать на алименты, если сам не содержал ребенка?
— Если в ходе разбирательства в суд будут представлены документы об отсутствии алиментов и иных платежей на содержание ребенка, тогда родитель не имеет право на алименты.
— Кто должен предоставить эти документы?
— Если родитель, воспитывающий ребенка, подавал на алименты, он должен собирать и хранить документы об оплате или же о неуплате. И потом предоставить их в суде. Если же документов нет, то помочь вам, скорее всего, не смогут. Ведь обращаясь в суд, вы должны, прежде всего, подтвердить, что вы имеете право на то, на что претендуете.
Nv.kz призывает родителей, воспитывающих детей в одиночку, быть ответственными и хранить документы. Но не стоит забывать о том, что ребенок, воспитанный правильно, никогда не оставит престарелого родителя без обеспечения.
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Воспитание правильное ? О чем вы … многие папаши специально работают неофициально ,чтобы детям алименты не платить(еще и хвастаются всем вокруг) . А вы считаете что ребенок потом своему отцу еще что то должен в старости. О каком правильном воспитании речь идет. Если отец не считает нужным помогать в воспитании ребенка , то пусть типа помощь в старости не расчитывает,тогда все будет по справедливости
Нервная
20 сентября, 2017 в 16:04
Ну вот видите, папаш этих не смогли воспитать достойными людьми. Дети их тоже не факт что не пойдут по их стопам. Так что корень как раз таки в воспитании.
КО
20 сентября, 2017 в 16:51
Наталья, женщина не должна вообще разводиться с мужем. Разводы еще 40-50 лет назад не существовало. Разводы придумали специально чтобы уничтожать народы. Там где женщина может уйти из семьи, забрать детей, ставить себя наравне/выше мужа — тот народ сокращается и его земли заселяют те, у кого семья выше айфона, анталии, шубы и «итакжратьнечего»…. Поэтому алименты это мелочь по сравнению с тем, что ваши дети уже травмированы гораздо глубже денег и прочей банальности. Ведь воспитание это пример. И вы его показываете.
В старости, очень возможно, сломавших семьи ждет собачка или кошечка. Дети не будут сильно озадачены заботлй о предках. Ведь если папа не очень важен, то и мама сама проживет. Ну навестим конечно, а так зачем надоедать. Ну и дети их конечно, не обладая знаниями, как управлять семьей, скорее всего тоже столкнутся с подобной судьбой. И на этом тю тю… финита ля комедия. Род заканчивает свое существование. Но свято место пусто не бывает и пустоту заполняют те, для кого разрушение семьи или выступления жены — неестественный процесс. У таких семьи растут. Им нужна земля. На крайний случай жена может уйти мз семьи , в которую она пришла, но без детей. Ведь дети должны расти в семье. Семья без снохи — дети не так пострадают, как с матерью, но без семьи.
Локн
20 сентября, 2017 в 17:10
vas перелогинься)
sun
20 сентября, 2017 в 17:46