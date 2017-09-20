Почему не все госорганы оклеили служебные автомобили опознавательными знаками?

В числе нарушителей три областных управления и столько же акиматов

Госорганы нашей области уже давно должны были оклеить свои служебные автомобили опознавательными знаками. Поскольку это требование антикоррупционного плана. Однако не все ведомства торопятся поставить«отметины» на свои машины. В числе нарушителей три областных управления и столько же акиматов.

Наклейка призвана уберечь чиновников от поездки в ресторан, сауну или салон красоты в рабочее время. Потому что автомобиль с такой «отметиной» заметен. Если его, стоящего возле сауны, увидит бдительная пенсионерка и сообщит об этом в департамент по делам госслужбы, виновных накажут. Не уволят, но дисциплинарное взыскание влепят.

Неудивительно, что некоторые чиновники упорно отказываются клеить спецзнаки на свои автомобили.

— На последнем заседании акимам городов и районов области была дана рекомендация обеспечить размещение отличительных знаков на служебных автомобилях, — сказал председатель специальной мониторинговой группы Ермек Абильдин. – Стоит отметить, что практически все акиматы

и управления разместили отличительные знаки. Исключение составили: управление образования, управление координации занятости и социальных программ, управление внутренней политики, а также акиматы Абайского и Нуринского районов и Сарани.

На этом заседании присутствовал заместитель акима Сарани Ералы Оспанов. Он уточнил, что у мониторинговой группы неверная информация. Его аппарат еще весной оклеил все свои автомобили гербами города с надписью «Акимат Сарани» на двух языках. По словам заместителя акима, в его госоргане восемь служебных машин и все они ездят с наклейками на дверях.

Как удалось выяснить корреспонденту nv.kz, областное управление образование тоже заказало наклейки на свои автомобили. Их всего три – для руководителя и двух его замов. Знаки будут размещены на служебных машинах в ближайшее время.

Другие ведомства опровергнуть озвученную информацию или объяснить причины, которые помешали им «отметить» свои автомобили, не смогли. Их представителей на заседание не пригласили.

— Можно отметить, что некоторые госорганы не направили нам подтверждающие фотоматериалы о размещении знаков, — заявил Ермек Абильдин. – Это говорит о риске исполнения данных мероприятий формально, лишь на бумаге.

Ермек Тулеуович имел в виду акиматы Актогайского, Улытауского и Жанааркинского районов.