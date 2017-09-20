Мы привыкли, что к нам, в редакцию nv.kz
, обращаются люди за помощью. Просят обратить на их проблему внимание властей или общественных организаций. Но в нашем городе, оказывается, есть настоящие герои.
На прошлой неделе, к нам обратилась карагандинка с непростой ситуацией, ее дочь избивали в школе. Надеясь на совет и не ожидая реальной помощи, мы опубликовали это обращение в инстаграм. Насколько же было велико наше удивление, когда наши читатели стали предлагать реальную помощь, присылать свои контакты и номера телефонов. Это пост обожания и восхищения нашими людьми.
Мы хотим рассказать об этих настоящих героях, у которых помощь ближнему это не работа, а реальный порыв души. Вы просто чудо. Такие люди заставляют верить, что не все потеряно. И все обязательно будет хорошо. Пока вы есть. Пока мы все рядом.
Дорогие карагандинцы, нечего не сможет вытравить из вас великое сочувствие и настоящую взаимопомощь. Мы впечатлены и хотим рассказать о некоторых из вас, кто выразил желание помочь маме и девочке.
@ermekov_erlan05 предложил сопровождать девочку и попробовать разобраться во всей ситуации. И не побоялся опубликовать свой номер в комментариях. Ранее он не сталкивался с подобным, но узнав, карагандинец обязательно бы вмешался.
«Все мы люди и должны помогать друг другу, — говорит Ерлан. – Ну, и как мне посоветовали, » Стучитесь в закрытые двери и Вам обязательно кто-нибудь откроет «».
@kim.elv предложила встречать девочку после школы в роли подруги, чтобы обидчики, увидев с взрослым человеком, прошли мимо.
@danashairulaevna_official откликнулась, и предложила помочь разобраться в роли сестры пострадавшей девочки.
@kaksal_argyn предложил, в случае надобности, ездить с девочкой в автобусе и так же поделился своим номером телефона.
Мама девочки и nv.kz
выражает благодарность всем, кто оказался неравнодушным, помогал советом или предлагал помощь. Спасибо вам.
Полный бред предложить помощь и помочь это разные вещи
vas
20 сентября, 2017 в 21:07
Межличноствными проблемами в школе или школьков обязаны решать школьный инспетор и психолог
vas
20 сентября, 2017 в 21:09