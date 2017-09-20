Родители пожаловались депутатам на то, что не успевают забирать своих малышей
Чтобы мамы спокойно трудились и не волновались о том, что не успеют вовремя забрать своих малышей из детских садов, работу дошкольных учреждений предложено продлить. С такой инициативой выступили мажилисмены.
Депутат мажилиса парламента Карибай Мусырман обратил внимание премьер-министра на тот факт, что многих мам и пап существующий режим работы садиков абсолютно не устраивает. Воспитательные заведения открыты лишь до шести часов вечера. От родителей требуют, чтобы к этому моменту всех детей уже разобрали. Однако в большинстве организаций рабочий день тоже до шести. И люди просто не могут каждый день отпрашиваться. Начальство не всегда идет им навстречу, в результате, учитывая, что требуется время на дорогу, мамы и папы постоянно опаздывают. А руководство детских садов не желает входить в их положение. Это и понятно: никто за лишние полчаса им не доплачивает. Доходит до того, что в некоторых садиках вводится запрет на нахождение детей и персонала в стенах заведения в нерабочее время. В результате педагоги вынуждены вместе с малышами ждать родителей на улице- в дождь, в метель или в мороз.
Мало того, от нерационального расписания работы детских садов, зачастую страдают люди, которые, казалось бы, никакого отношения к проблеме не имеют.
«Не секрет, что некоторые родители, чтобы быстрее доехать до детсадов, превышают скоростной режим на своем автотранспорте и создают тем самым аварийные ситуации на дорогах. Также вызывают беспокойство имевшие место факты в Астане, когда посторонние люди путем обмана старались забирать чужих детей из детсада», – отметил Карибай Мусырман, которого цитирует Kazpravda.kz. — …Учитывая ситуацию, необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос на республиканском уровне и решить его положительно».
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ОК, родителей понять можно… некоторые еще и 6-ку работают… а работников детсада? Им просто увеличат часы, а зарплату оставят прежней… у них ведь тоже есть семьи и дети… почему они должны страдать?.. делайте тогда 2 смены, а оплату сохраняйте… так будет справедливо…
Mystery
20 сентября, 2017 в 17:12
вожу ребенка в детсад. конечно если до 7 вечера работал он,было б хорошо! поднимайте зарплату воспитателям. от наших воспитателей их начальство постоянно требует всякую ерунду. вводят новшества ничего не зная об этом даже на практике. люди в галстуках ходят с умным видом,лишь б придумать ересь какую нибудью не трогайте попросту воспитателей и поднимите им ЗП. это тяжелая работа
читатель
20 сентября, 2017 в 17:54
В Сарани садики уже пару лет до семи работают!!!
Вася
20 сентября, 2017 в 18:21
У нас говорят до пол восьмого можно быть в саду. Позже 18.40 не забирали. И то почти последние были.
98765
20 сентября, 2017 в 21:59