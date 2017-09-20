Казахстанские садики, возможно, будут работать допоздна

Родители пожаловались депутатам на то, что не успевают забирать своих малышей

Чтобы мамы спокойно трудились и не волновались о том, что не успеют вовремя забрать своих малышей из детских садов, работу дошкольных учреждений предложено продлить. С такой инициативой выступили мажилисмены.

Депутат мажилиса парламента Карибай Мусырман обратил внимание премьер-министра на тот факт, что многих мам и пап существующий режим работы садиков абсолютно не устраивает. Воспитательные заведения открыты лишь до шести часов вечера. От родителей требуют, чтобы к этому моменту всех детей уже разобрали. Однако в большинстве организаций рабочий день тоже до шести. И люди просто не могут каждый день отпрашиваться. Начальство не всегда идет им навстречу, в результате, учитывая, что требуется время на дорогу, мамы и папы постоянно опаздывают. А руководство детских садов не желает входить в их положение. Это и понятно: никто за лишние полчаса им не доплачивает. Доходит до того, что в некоторых садиках вводится запрет на нахождение детей и персонала в стенах заведения в нерабочее время. В результате педагоги вынуждены вместе с малышами ждать родителей на улице- в дождь, в метель или в мороз.

Мало того, от нерационального расписания работы детских садов, зачастую страдают люди, которые, казалось бы, никакого отношения к проблеме не имеют.

«Не секрет, что некоторые родители, чтобы быстрее доехать до детсадов, превышают скоростной режим на своем автотранспорте и создают тем самым аварийные ситуации на дорогах. Также вызывают беспокойство имевшие место факты в Астане, когда посторонние люди путем обмана старались забирать чужих детей из детсада», – отметил Карибай Мусырман, которого цитирует Kazpravda.kz. — …Учитывая ситуацию, необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос на республиканском уровне и решить его положительно».