Иголки из картонных коробок, бампер из решетки от холодильника: автомобиль без мотора сделали своими руками. Карагандинцы трудились над ним около трех недель. Автомобиль сконструировали ради «мыльных» гонок на самодельных машинах. В Казахстане подобные соревнования проводятся впервые. Уже в это воскресенье карагандинский еж на колесах сразится за звание самого быстрого в Алматы.

В таких гонках дизайн автомобиля может быть каким угодно: от картонной коробки до старой ванны. Карагандинская команда FleetBook решили сделать прототип машины из фильма «Безумный Макс». По правилам соревнований — автомобили без мотора должны быть сделаны своими руками. Разгонять транспорт будут силой собственных мышц. За рулем колючей машины будет участник команды Владислав Ким. Именно ему предстоит преодолеть дистанцию полную опасностей.