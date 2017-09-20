Четырехколесный еж поедет в Алматы на «мыльные» гонки
Иголки из картонных коробок, бампер из решетки от холодильника: автомобиль без мотора сделали своими руками. Карагандинцы трудились над ним около трех недель. Автомобиль сконструировали ради «мыльных» гонок на самодельных машинах. В Казахстане подобные соревнования проводятся впервые. Уже в это воскресенье карагандинский еж на колесах сразится за звание самого быстрого в Алматы.
В таких гонках дизайн автомобиля может быть каким угодно: от картонной коробки до старой ванны. Карагандинская команда FleetBook решили сделать прототип машины из фильма «Безумный Макс». По правилам соревнований — автомобили без мотора должны быть сделаны своими руками. Разгонять транспорт будут силой собственных мышц. За рулем колючей машины будет участник команды Владислав Ким. Именно ему предстоит преодолеть дистанцию полную опасностей.
— Из препятствий там будут трамплины и разворот на 180 градусов. Машина должна разгоняться до 20 километров, — говорит он. — Гонку я себе представляю как шуточное соревнование. Взрослые мужики будут ехать и веселиться. Это мечта каждого ребенка. Да что там! Каждый мужчина с годами ещё больше мечтает об этом.
Первые подобные гонки под именем Soapbox Derby прошли еще в 30-х годах прошлого столетия. О них заговорили после того, как фотограф из Дейтона, штат Огайо, заснял как группа мальчишек построила гоночные автомобили из ящиков для мыла. И мчалась на них с холма. Отсюда и произошло название гонок.
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