Группа ПилОт 6 Октября в Караганде!

С концертом «ДВАДЦАТНИЧЕК»

В 2017 году питерской рок-группе ПилОт исполняется 20 лет. За это время группа выпустила 13 студийных альбомов и 2 концертных. Много раз группа меняла звучание, экспериментировала с жанрами и радовала поклонников разнообразной стилистической направленностью.Группа прочно обосновалась на рок-сцене в десятке самых популярных и гастролирующих групп России.

В Караганде «Пилоты» были в 2014 году, и были радушно встречены. В этот раз ожидается большая концертная программа в рамках большого гастрольного тура «Двадцатничек».

Концерт состоится 6 октября в ночном клубе «5 угол».

Билеты уже в продаже – 6 000 тенге!

— ЦУМ 1 этаж.

— Tiketon — https://ticketon.kz/event/pilot-v-karagande