Посольство США в Казахстане устраивает гаражную распродажу

На аукцион выставлены полицейские будки, гольф-кары и еще много чего интересного

Посольство США в Казахстане объявило на своем сайте об аукционе вещей, бывших в употреблении. 30 сентября на территории посольской парковки выставят много чего ненужного. То есть ненужного американским дипломатам, а с точки зрения обычных казахстанцев, возможно, очень даже полезного. Среди лотов: мебель (домашняя, офисная), ковры, компьютерное оборудование, кухонное оборудование, спортивное оборудование, полицейские будки, колеса, автомобили, гольф-кары.

Предлагается расписание:

С 10:00 до 11:00 будет проходить регистрация и осмотр вещей.

С 11:00 – 13:00 – сам аукцион.

13:00 – 18:00 – вывоз вещей.

На аукцион приглашаются все желающие с серьезными намерениями. Чтобы удостовериться в том, что человек не является праздно шатающимся нищим зевакой, а действительно собирается что-либо приобрести, организаторы потребуют с каждого участника плату за регистрацию — 10 тысяч тенге. Предполагается, что эта сумма будет возмещена при приобретении любого лота на аукционе. Если сумма лота окажется ниже суммы регистрации, то разница также будет возвращена. Однако в том случае, если участник так ничего и не купит, деньги ему не вернут.

Представители посольства уверяют, что все выставляемые на продажу вещи — в отличном состоянии. А избавляются от них по причине требований внутреннего регламента. Утвержденные правила не позволяют держать на балансе предметы по истечении определенного срока, который в среднем составляет от пяти до десяти лет. Вместо старых вещей в офисы и квартиры дипломатов приобретаются новые.

Адрес посольства: Астана, улица Кошкарбаева, 3.