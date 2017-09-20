Карагандинцы поддерживают переход госязыка на латиницу

Предприниматели Караганды, молодежь, коммунистическая партия и члены партии «Нұр Отан» поддерживают переход государственного языка на латинский алфавит

Имеющая образование врача первый заместитель педседателя Карагандинского областного филиала партии «Нұр Отан» Кадиша Оспанова сказала, что будучи студенткой изучала латиницу.

«В медицинском вузе мы изучали латиницу, поскольку многие лекарственные препараты указаны на латинице. Алфавит доступный и легкий», — сказала Кадиша Оспанова.

В Доме дружбы на заседании областной Коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» высказался о переходе казахского языка на латиницу и Серик Санаубаев, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей Карагандинской области, член регионального Проектного офиса по реализации в области программы «Рухани жаңғыру».

«Идея о трансформации языка правильная. Это нужно во благо языка, во благо населения. В этом есть и экономический эффект, поскольку иностранцам станет легче и доступнее изучение казахского языка, что в дальнейшем приведет к расширению нашего сотрудничества с другими государствами. Это окно в глобальный мир», — так обозначил планируемый переход языка на латинскую графику Серик Санаубаев.

По словам первого заместителя председателя Карагандинского областного филиала партии «Нұр Отан» Кадиши Оспановой, переход на латиницу станет фундаментом духовной модернизации, модернизации общественного сознания.

«Это очень своевременное решение, и принимается оно именно в тот период, когда Казахстан завоевал большой авторитет среди других стран, — сказала Кадиша Оспанова. — Мы не должны забывать про духовные ценности, которые неоценимы для развития любого народа. Стремясь достичь высоких показателей в социально-экономическом развитии, необходимо развивать родную культуру, язык казахского народа, сохранять традиции».

Поддержал инициативу и заместитель председателя областного филиала демократической партии «Ак жол» Канат Дильдабеков.

«Латинизация только украсит язык, облегчит его, сделает доступным. Я общался со знакомыми, друзьями, коллегами — все они поддерживают переход государственного языка на латинскую графику. Алфавит 80 процентов государств основан именно на латинской графике, 70 процентов печатной продукции в мире тоже выходит на латинице. Если реализовать эту идею, то мы получим образованное, современное общество, где сохранены национальные ценности. Идея по изменению графики государственного языка очень перспективна. Таким образом мы укрепляем связи с тюркоязычным миром, способствуем развитию наук и технологий в нашей стране. Думаю, что особых проблем в освоении обществом латиницы не будет, так как мы в той или иной степени знакомы с латинской графикой, видим и используем многие слова в повседневной жизни».

Член регионального проектного офиса по реализации в области программы «Рухани жаңғыру» Серик Санаубаев акцентировал внимание на необходимость проведения грамотной информационной работы.

«Видно, что казахстанское общество поддерживает переход на латиницу. Тем не менее, нужно, чтобы люди понимали значимость этого, пользу от смены алфавита. Нужно проводить эффективную разъяснительную деятельность, встречаться со всеми категориями населения — от маленьких групп, до больших коллективов. Помимо этого, нужно уделять внимание разработке программ, форм и методов обучения населения новому алфавиту», — отметил он.

В целом, участники коалиции выразили единогласную поддержку программной статье Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», латинизации казахского алфавита. В завершение мероприятия принято обращение Коалиции демократических сил Карагандинской области к жителям региона с призывом поддержать переход казахского языка на латинскую графику.

Источник: inform.kz