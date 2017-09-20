В Караганде состоится премьера спектакля о Казыбек Би

Историческая драма откроет 86-ой театральный сезон

В театре имени Сейфуллина представят премьеру спектакля «Каз дауысты Казыбек би». В этом году отмечают 350-летие великого бия казахского народа. Историческая драма откроет 86-ой театральный сезон.

Казыбек би активно участвовал в делах государственного правления во времена ханов Тауке, Самеке и Абылая. Поэтому в спектакле покажут тяжелые времена для казахского народа. Это время борьбы против джунгарских оккупантов. С помощью оратора казахи сумели сохранить национальное единство и одержали победу над врагами. Над спектаклем работал известный казахстанский режиссер-постановщик Куандык Касымов.