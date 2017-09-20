Учение было максимально приближено к боевым условиям
Сегодня 20 сентября 2017 года на территории международного аэропорта «Сары-Арка» г.Караганды прошли антитеррористические учения.
Мероприятие проведено в целях проверки готовности сил и средств Карагандинского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на него задач.
В ходе учения отрабатывались практические навыки взаимодействия оперативных групп штаба при проведении антитеррористической операции в условиях аэропорта.
Учение было максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
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