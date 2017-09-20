В Караганде сегодня целый класс не вышел занятия

Детей более двух лет терроризирует одноклассник

Сегодня в Караганде, в школе № 50, которая находится в районе ЖБИ, целый 4 «Б» класс, за исключением одного человека, не вышел занятия. Родители учеников этого класса объявили администрации школы бойкот, который продлится до следующего понедельника. Родители пошли на кардинальные меры, они дают время уполномоченным людям исправить ситуацию.

Дело в том, что четвероклассники школы №50 не могут спокойно учиться, получать качественное среднее образование из-за одного человека. Один мальчик постоянно срывает уроки, бьет одноклассников, хамит учителям и директору, и при этом остается безнаказанным. По словам возмущенных родителей, ребенок неадекватный, однако на бумаге он здоров.

Родители этих детей обратились к нам, в редакцию NV.kz, в надежде, что мы сможем помочь им в их сложной ситуации, к сожалению, не решаемой компетентными органами (Кировское ОВД и руководство данной школы). Вот уже на протяжении двух лет они пытаются оградить своих детей от их одноклассника Филимонова Игоря [все имена изменены]. Который, в свою очередь, нагоняет страх на весь класс, более того, даже был случай применения рукоприкладства в отношении классного руководителя (данный факт был зарегистрирован в органах полиции). Мальчик довольно крупный, с ним ничего не могут не могут поделать ни дети, ни взрослые (последние бессильны, конечно, вовсе не из-за физических параметров мальчика).

Обеспокоенные родители задаются вопросом, как такому ребенку могли дать в психоневрологическом диспансере справку, что он здоров. Даже школьный психолог подтверждает, что данный ребенок должен обучаться отдельно от детей. Взрослые боятся за безопасность своих чад. Они осознали, что больше так продолжаться не может.

И посему вчера, на школьном родительском собрании, они приняли решение перестать водить детей в школу, до тех пор, пока там учится данный ребенок.

Игорь Филимонов проживает вместе с матерью, отца у него нет. Их соседи утверждают, что мать постоянно избивает сына. Родители школьников уверены, что Игорь приходит в школу и все зло срывает на их детях. И школа, и полиция, и отдел городского образования, и органы опеки ничего не делают. Все ссылаются на то, что по закону ничего не могут предпринять. Взрослые не знают что делать.

Мы позвонили директору этой школы, чтобы получить комментарий-подтверждение данной информации. Выслушав нас, директор тут же отказался разговаривать с нами.

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