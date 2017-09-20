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Сегодня на карагандинской аллее звезд состоялось открытие памятного знака заслуженному деятелю РК, профессору, генеральному секретарю Международной организации «ТЮРКСОЙ» Дюсену Касеинову.
Мероприятие приурочено к его 70-летию.
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Розу Рымбаеву знаю и ансамбль «Дос Мукасан» тоже, даже о Кайрате Байбосынове слышал! Но вот имя Дюсена Касеинова что-то не припомню… Он хотя-бы карагандинец?
Горожанин
21 сентября, 2017 в 00:55