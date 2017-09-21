В Караганде заработала новая система скоростемеров

24 бокса будут фиксировать нарушения на дорогах

Пресс-служба ДВД Карагандинской области сообщает, что с 21 сентября в городе работает обновлённая система скоростемеров. «Начинку» жёлтых боксов полностью поменяли, и «Red Speed» заменили на «Мираж». Также, к конструкции добавили инфракрасные фонари. У новой системы есть дополнительная функция — автоматический контроль транспортного потока.

На двух перекрестках Бухар-Жырау – улица Олимпийская, улица Приканальная – микрорайон Орбита, фиксируются проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. В остальных местах установки система контролирует только нарушение скоростного режима.

Места дислокации:

1. Автодорога Майкудук – Старый аэропорт (Голубые пруды),

в направлении моста ХМК

2. Автодорога Старый аэропорт – Майкудук (АЗС КазМунайГаз),

в направлении Майкудук

3. пр.Б.Жырау, КазПочта

4. пр.Б.Жырау, ДК Горняков

5. пр.Б.Жырау д.98, район магазина «Водичка»

6. пр.Б.Жырау, автокомплекс «Мажор»

7. пр.Б.Жырау, торговый дом «Громада»

8. пр.Б-Жырау, рынок «Шыгыс»

9. пр.Республики, мкр.Степной-1 д.46, в направлении центра города

10. пр.Республики д.4, в направлении Церкви

11. пр.Республики, ресторан «Отрар»

12. пр.Республики, д.18, район магазина «Караван»

13. пр.Республики, р-н Мечети в направлении центра города

14. пр. Республики, р-н Мечети в направлении Юго-Востока

15. ул.Приканальная мкр.Орбита, со стороны ул.Университетской

16. авторынок Орбита, со стороны пр.Республики

17. пр.Б.Жырау д.1/1

18. перекр. пр.Б-Жырау – ул.Олимпийская

19. ул.Фурманова, кафе «Оазис»

20. АЗС «ГазОйлПром»

21. пр.С.Сейфулина, ДСК

22. пр.С.Сейфулина, КазХром со стороны г.Абая

23. перекр. Б.Жырау – Волочаевская, со стороны мкр.Орбиты

24. перекр. Б.Жырау – Волочаевская, со стороны Центрального Рынка.