24 бокса будут фиксировать нарушения на дорогах
Пресс-служба ДВД Карагандинской области сообщает, что с 21 сентября в городе работает обновлённая система скоростемеров. «Начинку» жёлтых боксов полностью поменяли, и «Red Speed» заменили на «Мираж». Также, к конструкции добавили инфракрасные фонари. У новой системы есть дополнительная функция — автоматический контроль транспортного потока.
На двух перекрестках Бухар-Жырау – улица Олимпийская, улица Приканальная – микрорайон Орбита, фиксируются проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. В остальных местах установки система контролирует только нарушение скоростного режима.
Места дислокации:
1. Автодорога Майкудук – Старый аэропорт (Голубые пруды),
в направлении моста ХМК
2. Автодорога Старый аэропорт – Майкудук (АЗС КазМунайГаз),
в направлении Майкудук
3. пр.Б.Жырау, КазПочта
4. пр.Б.Жырау, ДК Горняков
5. пр.Б.Жырау д.98, район магазина «Водичка»
6. пр.Б.Жырау, автокомплекс «Мажор»
7. пр.Б.Жырау, торговый дом «Громада»
8. пр.Б-Жырау, рынок «Шыгыс»
9. пр.Республики, мкр.Степной-1 д.46, в направлении центра города
10. пр.Республики д.4, в направлении Церкви
11. пр.Республики, ресторан «Отрар»
12. пр.Республики, д.18, район магазина «Караван»
13. пр.Республики, р-н Мечети в направлении центра города
14. пр. Республики, р-н Мечети в направлении Юго-Востока
15. ул.Приканальная мкр.Орбита, со стороны ул.Университетской
16. авторынок Орбита, со стороны пр.Республики
17. пр.Б.Жырау д.1/1
18. перекр. пр.Б-Жырау – ул.Олимпийская
19. ул.Фурманова, кафе «Оазис»
20. АЗС «ГазОйлПром»
21. пр.С.Сейфулина, ДСК
22. пр.С.Сейфулина, КазХром со стороны г.Абая
23. перекр. Б.Жырау – Волочаевская, со стороны мкр.Орбиты
24. перекр. Б.Жырау – Волочаевская, со стороны Центрального Рынка.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37209 материалов.
Посетители оставили 214269 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Спасибо за инфу с расположением !!
ANd
21 сентября, 2017 в 08:03
какие характеристики этих устройств: за сколько метров до их нахождения они фиксируют превышение скорости?
Мираж
21 сентября, 2017 в 13:02
А Вам какая разница? Не превышайте скорость везде, а не перед скоростемером.
Санёк
21 сентября, 2017 в 20:42
О, судя по оценкам законопослушных граждан меньше чем незаконопослушных.)))
Санёк
21 сентября, 2017 в 22:03