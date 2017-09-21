Экс-премьер вышел из колонии.
Сегодня, 21 сентября, Серик Ахметов вышел на свободу. Его встречали родственники и журналисты. С родными экс-премьер обнялся, а вот с прессой общаться не стал. Лишь коротко сказал, что с планами на ближайшее будущее он еще не определился.
«А сейчас я поеду домой!» — сказал Ахметов.
Напомним, Серика Ахметова осудили за шесть коррупционных преступлений, в том числе за получение взятки в особо крупном размере, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он получил 10 лет колонии. Но после того как экс-премьер заплатил государству 2,2 миллиарда тенге компенсации, этот срок сначала сократили до восьми лет. Потом, по амнистии, ему скостили еще 1 год 7 месяцев и 11 дней. А в начале месяца и оставшуюся часть — 4 года и 26 дней заменили на ограничение свободы. В общей сложности, в колонии Серик Ахметов не провел и двух лет
Примечательно, что на днях заместителя начальника ДЧС Вадима Магамадова, за получение взятки в 200 тысяч тенге, осудили на четыре года.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37209 материалов.
Посетители оставили 214276 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
«Наколи алеющий закат,
розу за колючей ржавой проволкой,
строчку «мама,я не виноват»,
наколи, и пусть стереть попробуют!»
М.Круг
Lex
21 сентября, 2017 в 10:47
Ну да, «шесть коррупционных преступлений», это вам не «мешок картошки»…
Горожанин
21 сентября, 2017 в 12:27
Подскажите мне, болезному, где заработать 2 миллиарда 200 миллионов?
Interceptor
21 сентября, 2017 в 20:29
Для это сесть надо — ясно же.
Пока не сел — он же ничего не возмещал. Значит заработал сидя.
КО
21 сентября, 2017 в 20:54
чёта физик сидел-сидел и ничегошеньки не заработал))
правильно!
21 сентября, 2017 в 21:44
Физик не заработал — потому что виновным себя не считал. Не осознал.
(Это сарказм если что — я уверен, что физик невиновен)
КО
21 сентября, 2017 в 21:58
Не-а, спасибо
Interceptor
21 сентября, 2017 в 21:55
Одни ворюги кругом, все как всегда, пару лет и на свободе!!! Чистый перед родиной !! Сталина нет, а народ как был терпилой так и терпит
ANd
21 сентября, 2017 в 20:46
Если бы вы хорошо знали историю — то вспомнили бы, что Сталин и сам немало отсидел именно за разбои и грабежи. То, что это было при царе — не делает грабителя банков хорошим.
КО
21 сентября, 2017 в 22:00
воры правят
Дмитрий
21 сентября, 2017 в 21:36
интересно, а кто такой Вадим Магадов?
Ван
21 сентября, 2017 в 21:54