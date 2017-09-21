Экс-премьер вышел из колонии.
Сегодня, 21 сентября, Серик Ахметов вышел на свободу. Его встречали родственники и журналисты. С родными экс-премьер обнялся, а вот с прессой общаться не стал. Лишь коротко сказал, что с планами на ближайшее будущее он еще не определился.
«А сейчас я поеду домой!» — сказал Ахметов.
Напомним, Серика Ахметова осудили за шесть коррупционных преступлений, в том числе за получение взятки в особо крупном размере, хищении бюджетных средств в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он получил 10 лет колонии. Но после того как экс-премьер заплатил государству 2,2 миллиарда тенге компенсации, этот срок сначала сократили до восьми лет. Потом, по амнистии, ему скостили еще 1 год 7 месяцев и 11 дней. А в начале месяца и оставшуюся часть — 4 года и 26 дней заменили на ограничение свободы. В общей сложности, в колонии Серик Ахметов не провел и двух лет
Примечательно, что на днях заместителя начальника ДЧС Вадима Магадова, за получение взятки в 200 тысяч тенге, осудили на четыре года.
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«Наколи алеющий закат,
розу за колючей ржавой проволкой,
строчку «мама,я не виноват»,
наколи, и пусть стереть попробуют!»
М.Круг
Lex
21 сентября, 2017 в 10:47