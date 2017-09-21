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а ничего, что этот пандус сделали специально для тех кто передвигается на инвалидных колясках? вы ребенка год только повозите на коляске, а люди годами передвигаются на инвалидных колясках. наконец-то для них нормальный пандус установили. и фото сделано специально так, чтобы не было видно, что слева от пандуса есть место чтобы обойти его.
Критик
21 сентября, 2017 в 10:55