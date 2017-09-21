WhatsApp центра занятости Караганды временно не работает

Чиновники ждут, когда им купят планшет

Номер WhatsApp центра занятости населения Караганды временно не работает. В связи с этим он не отвечает на вопросы горожан о свободных вакансиях и курсах переобучения по госпрограмме продуктивной занятости и массового предпринимательства. Чиновники уверяют, что это временно. Они ждут, когда им купят планшет.

— Мы подали бюджетную заявку на покупку планшета, — сообщили в отделе координации занятости и социальных программ Караганды. – Он нам нужен, потому что на наш старый смартфон приходит слишком много сообщений. Он не выдерживает и отключается.

Когда именно заработает WhatsApp карагандинского центра занятости населения неизвестно.

Напомним, в августе 2016 года городской центр занятости завел WhatsApp для того, чтобы информировать людей о вакансиях. Его номер 8-775-644-35-80. За год работы этой линии работу смогли найти сотни карагандинцев.