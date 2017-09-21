Непонятное строительство

На днях жители домов по ул. Алиханова г.Караганды узнали о том, что земельный участок, расположенный прямо напротив стеллы у «Вечного огня», но который не входит в парковую зону, был отдан властями города частному предпринимателю, под строительство жилого пятиэтажного дома.Этот дом будет построен рядом с домом по ул. Алиханова 262 рядом с детской площадкой. Жители близ лежащих домов возмущены данным решением акимата города. Вместо того, чтобы всю территорию напротив стеллы превратить в зону отдыха, расширив детскую площадку, установив столики и скамейки, акимат решил построить ещё один дом. Всем понятно, что данный дом не впишется в концепцию строителей, которые застраивали территорию у «Вечного огня», будет нарушена целостность архитектуры. Решение о строительстве было принято без согласования с жильцами расположенных рядом домов, без проведения общественного обсуждения. Ведь несколько поколений карагандинцев привыкли видеть комплекс в том виде, в каком он существует много лет. К данному комплексу уже были пристроены несколько жилых домов, которые снижают комфортность отдыха в парке. И вот, ещё один дом.Просим редакцию разобраться в данной ситуации. Узнать у депутатов городского Маслихата, знают ли они о решении построить жилой дом на данной территории. И законно ли принятое решение. С Уважением, жильцы домов по ул.Алиханова

От: Оля