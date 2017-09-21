Полицейские Караганды раскрыли убийство, совершённое 33 года назад

Отпечатки пальцев совпали в базе данных

Полицейские раскрыли убийство совершённое во времена СССР. Преступление произошло в 1984 году. Тогда ещё 23-летний парень, отдыхал в гостях у своей знакомой. С ними в квартире была подруга девушки. Молодые люди выпивали, потом, из-за какого-то пустяка вспыхнула ссора. Слово за слово и парень, схватил нож и убил хозяйку квартиры, а затем и гостью. С места преступления он скрылся, а нож выбросил. На месте преступления полицейские сняли 11 отпечатков пальцев.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области, у полицейских есть специальная база данных «Папилон. В неё вносят отпечатки пальцев из старых уголовных дел. При сравнении дактокарты из очередного уголовного дела, сотрудники полиции получили совпадение. Убийцей оказался 56-летний житель Караганды. Его задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе. Пока полицейские ведут досудебное расследование.