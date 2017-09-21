В Караганде пройдет благотворительная ярмарка в помощь Диане Запольской

Малышка борется со страшным диагнозом — рак печени

В Караганде пройдет благотворительная ярмарка в помощь Диане Запольской. Напомним, малышка борется со страшным диагнозом — рак печени. Девочка уже перенесла два курса химиотерапии. Врачи рекомендует продолжать лечение либо в Корее, либо в Германии. Однако требуется сумма, для мамы девочки — нереальная. В Германии выставили счет — 99 тысяч евро. и это только цена операции и курса химиотерапии, не считая питания и проживания.

Неравнодушные карагандинцы откликнулись на проблему. В городе провели поэтический вечер в помощь трехлетнему ребенку. Теперь в ЦУМе пройдет большая благотворительная ярмарка. Там можно будет попробовать вкуснейшую выпечку, купить новую цепочку и послушать живую музыку. И всё это с пользой для малышки. Ярмарка состоится 24 сентября — с 12:00 до 18:00.

Ее организаторы нуждаются в помощи неравнодушных карагандинцев. Им нужны музыканты, умельцы рисовать хной, кондитеры и мастера рукоделия.

Обращаться по номеру: 87081060950 Анастасия Мокрова