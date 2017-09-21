Чудо-чапан демонстрируют карагандинцам

Прикасаясь к одежде знаменитого предка, потомки Казыбек би исцелялись от болезней и жили очень долго

Чапан легендарного Казыбек би выставлен сегодня в Карагандинской краеведческом музее. Несмотря на более чем почтенный возраст — 300 с лишним лет, он неплохо сохранился. По преданию, этот уникальный предмет одежды обладает чудотворной силой: продлевает жизнь, излечивает от болезней. Однако прикоснуться к реликвии невозможно: экспонат под стеклом.

Артефакт привезли астанчане из Национального музея. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки, в центре которой помещена витрина с роскошным нежно-бежевым шерстяным кафтаном, отделанным парчой, золотом и серебром. Карагандинцы с интересом рассматривали деликатные узоры, делали сэлфи.

— В 2008 году 3 мая прямой потомок в шестом поколении Алтын Кожахметов из села Егиндыколь Карагандинской области подарил чапан президентскому центру культуры, — рассказывала руководитель экспозиционно-выставочной службы Токжан Адильбекова. — Этот чапан предавался из поколения в поколение. Когда установили советскую власть потомки бия, боясь потерять чапан, закопали его…

Чапан прятали от чекистов под землей и в подвале, опускали его в колодец, отдавали за святыню жизни. Потомки бия верили, что через одежду передавалась сила великого предка. Считалось, что если мужчина, отправляясь воевать, отрезал от чапана лоскут и носил с собой в качестве оберега, он обязательно должен был вернуться домой целым и невредимым. Только от сотрудников НКВД святыня не спасла. В 1937 году чекисты арестовали двух дядей Алтына Кожахметова и потребовали отдать чапан, а когда получили решительный отказ, расстреляли обоих братьев.

Когда минули лихие годы, потомки бия подняли чапан и еще много лет хранили изрядно подпорченную вещь в шкафу. При этом в доме все были здоровы и счастливы. Дети, которые там росли, никогда не лежали в больнице. Соседи приходили к чапану за благословением. Сам Алтын Кожахметов при жизни рассказывал, что не раз клал реликвию себе под голову, когда плохо себя чувствовал. На самом деле, он не хотел расставаться с этой дорого сердцу вещью. Музейщики уговаривали его несколько лет.

В итоге глава семьи все-таки дал добро. К тому времени чапан стал совсем ветхим, аксакал понимал, что, если специалисты срочно не займутся его реставрацией, вещь будет утрачена. Состоялась торжественная передача реликвии на государственное хранение. Взамен чапана Центра культуры подарил потомкам Казыбек би «Волгу».

— Этот чапан невозможно было держать в руках, — продолжает Токжан Адильбекова. — Он весь просвечивался. Боялись, что чапан буквально рассыплется в руках. Он все время находился в положении лежа. На его реставрацию потребовалось два года. Занималась восстановлением Турсункуль Жайлаубаева (та же мастерица, которая в советское время сделал превосходную реставрацию бурки Чапаева для музея Шевченко, — авт.). Задача реставратора – изучить буквально все мелочи – какая техника использовалась, какой материал, какие узоры. Специалист воссоздает вещь заново один в один, ничего не придумывая, не добавляя от себя. Где-то на чапане ничего не было видно. Но в других местах сохранились элементы узоров. Она все разложила, сопоставила…

Современные материалы при воссоздании реликвии не использовались. По словам Турсункуль Жайлаубаевой, чапан с плеча Казыбек бия пришлось соткать практически заново. Для этого понадобились старинные нити и подклад от узбекских мастеров, работавших в далеком прошлом. 300 лет назад, во времена Казыбек би, в Казахстане не производили изящную дорогостоящую одежду. В поисках материалов для реконструкции, Турсункуль Жайлаубаева сама ездила в Бухару, где покупала старинную одежду, которую затем распускала на нити.

Сегодня восстановленный чапан берегут как зеницу ока: музейщики прикасаются к нему только в перчатках.

— Национальный музей открылся буквально три года назад, и с тех пор впервые мы этот чапан вывозим на его историческую родину, — отмечает Токжан Адильбекова. – Это связано с празднованием 350-летния Казыбек би. Перед выставкой мы поставили несколько условий перед карагандинским краеведческим музеем. Главное, чтобы экспонат не подвергался риску из-за перепада температур, чтобы влажность соответствовала. Мы перевозили реликвию в специальном ящике. Проследили, чтобы не было сгибов. Закрыли, опломбировали…

Согласно преданию, Казыбек би был человеком выдающимся не только по своим лидерским качествам. Рассказывают, что это был очень красивый, статный мужчина высокого роста. Однако некоторым посетителям карагандинского музея чапан бия показался не таким большим, как представлялось. Музейщики объясняют это недостатками местного экспозиционного зала. На самом же деле кафтан действительно довольно большой – по крайней мере, не меньше 53 размера.

— У нас в Астане другая витрина. Мы имеем возможность как-то приподнять вещь. А здесь витрина низкая. Всего 2 метра и 20 сантиметров высотой. И потолки невысокие – лишь три метра. Мы сделали, что смогли. Тем не менее, витрина не позволяет представить чапан во всей красе.

Отметим, что чапан – единственная сохранившаяся до нашего времени вещь из тех, которыми пользовался Казыбек би. 100-процентных доказательств того, что эту одежду действительно носил когда-то великий общественный деятель Среднего жуза, нет. И все же историки не сомневаются в том, что имеют дело с подлинником. Тот факт, что чапан сохранился, считают большой исторической удачей.

Кроме чапана, выставка предлагает вниманию зрителей множество других не менее интересных экспонатов. Из столицы привезли много серебра. Это пояса, родовые знаки, украшения, сбруя. Представлено боевое оружие: мечи, щиты, топоры. Кроме того, в Караганде экспонируется копия золотого человека, являющегося символом независимости Казахстана. Все очень красивое – сверкает, блестит и на самом деле впечатляет.

— Когда речь идет о музейных предметах исторического значения, все понимают, что они бесценны, — отметила в заключении Токжан Адильбекова. — Но каждый экспонат имеет какую-то свою страховую стоимость. Если всю выставку облечь в сумму, она будет стоить где-то 115 миллионов тенге.