В Караганде ожидается похолодание

Ночью температура опустится до нуля

Готовьтесь одеваться потеплее и брать зонтики. Кратковременный дождь, порывистый ветер и понижение температуры ждут нашу область в ближайшие дни. По данным филиала РГП «Казгидромет» по Карагандинской области, 22 ноября — на севере и в центральных районах области, местами, будет туман. В некоторых районах ожидается шквальный ветер — 15-20 метров в секунду. При этом температура днем на севере области понизится до 13-18 градусов. На юге ещё теплые деньки еще постоят. Там столбики термометров днем опустятся до 21-26 градусов тепла.

В выходные дни станет еще холоднее. В Караганде температура ночью опустится до нуля. Днем столбики термометров покажут всего 5-10 градусов тепла.