В Караганде до сих пор не установили дорожное роликовое ограждение

На него выделено 53 миллиона тенге

В Караганде всё ещё не установили дорожное роликовое ограждение. Хотя заявление о том, что оно у нас появится, чиновники сделали еще весной. С тех пор власти несколько раз проводили тендеры, но подрядчика так и не определили.

Из бюджета на современное роликовое ограждение выделено 53,1 миллиона тенге. Его предполагается установить вдоль 15 магистрали. Общая протяженность – 318 погонных метров.

Как сказано в технической спецификации: «Ограждения роликовые должны иметь высоту 960 мм, ширину 400 мм, шаг стоек 1 м, при этом каждая стойка должна быть диаметром не менее 140 мм и оснащена одним роликом. Каждый ролик должен быть выполнен из полимерного материала, ярко желтого или оранжевого цвета и оснащен, как минимум, двумя световозвращающими полосками».

Последний тендер отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды проводил в этом месяце. Итоги подвели 15 сентября. В конкурсе приняли участие три потенциальных поставщика – это индивидуальный предприниматель Адилбеков, ТОО «Фирма Тенгиз – 2007» и ТОО «АЗИЯ-Roads». Двух первых подрядчиков конкурсная комиссия исключила, поскольку у них не оказалось собственных гидравлических самоходных сваебойных агрегатов и другого необходимого оборудования. К участию в конкурсе допустили только фирму «АЗИЯ-Roads». Она согласилась сделать скидку в 1 процент и предложила цену в 52,6 миллиона тенге. Однако конкурс признан несостоявшимся.

«Признать государственную закупку «Установка роликового дорожного ограждения по лоту № 12957112-ОК3» несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик», — сказано в протоколе о государственных закупках от 15 сентября.

Как вы думаете, увидим ли мы в этом году роликовое ограждение?