nv.kz решил выяснить, какие самые популярные заброшенные здания есть в нашем городе
Тенденция фотосессий в заброшенных местах уже не нова, но всё ещё популярна среди молодёжи. nv.kz решил выяснить, какие самые популярные заброшенные здания есть в нашем городе, где можно провести фотосет.
1. Бывший машиностроительный завод
Два заброшенных цеха продолжают посещать подростки и по наши дни, т.к. они расположены рядом с ТЦ «Грандстор», а так же имеют большую площадь и «привлекательные декорации».
2. Бывший ДК на Фёдоровке
Заброшенный ДК, который начинали реставрировать в прошлом году, тоже имел популярность у любителей фотографий на фоне разрушенных зданий. Дети и подростки с ближайших домов приходили погулять по опустевшему зданию.
3. Девятиэтажка на проспекте Строителей
Недостроенный дом интересовал молодых людей не только в качестве новой локации для фото, а так же поклонников экстрима. На последних трёх этажах шатались бетонные плиты, и можно было запросто сорваться вниз. В этом году дом начали достраивать.
Фотосессии в здании, которое находится в аварийном состоянии, требуют особой осторожности. nv.kzнастоятельно рекомендует не посещать подобные здания, т.к. это опасно для жизни.
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