Самые популярные заброшенные дома для фотосессии в Караганде

nv.kz решил выяснить, какие самые популярные заброшенные здания есть в нашем городе

Тенденция фотосессий в заброшенных местах уже не нова, но всё ещё популярна среди молодёжи. nv.kz решил выяснить, какие самые популярные заброшенные здания есть в нашем городе, где можно провести фотосет.

1. Бывший машиностроительный завод

Два заброшенных цеха продолжают посещать подростки и по наши дни, т.к. они расположены рядом с ТЦ «Грандстор», а так же имеют большую площадь и «привлекательные декорации».

2. Бывший ДК на ФёдоровкеЗаброшенный ДК, который начинали реставрировать в прошлом году, тоже имел популярность у любителей фотографий на фоне разрушенных зданий. Дети и подростки с ближайших домов приходили погулять по опустевшему зданию.

3. Девятиэтажка на проспекте СтроителейНедостроенный дом интересовал молодых людей не только в качестве новой локации для фото, а так же поклонников экстрима. На последних трёх этажах шатались бетонные плиты, и можно было запросто сорваться вниз. В этом году дом начали достраивать.