nv.kz решил выяснить, какие самые популярные заброшенные здания есть в нашем городе
Тенденция фотосессий в заброшенных местах уже не нова, но всё ещё популярна среди молодёжи. nv.kz решил выяснить, какие самые популярные заброшенные здания есть в нашем городе, где можно провести фотосет.
1. Бывший машиностроительный завод
Два заброшенных цеха продолжают посещать подростки и по наши дни, т.к. они расположены рядом с ТЦ «Грандстор», а так же имеют большую площадь и «привлекательные декорации».
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«Девятиэтажка на проспекте Строителей
В этом году дом начали достраивать.»
Его не достраивать, а сносить нужно! Он уже больше 25 лет, а то и больше стоит недостроенный, что за это время произошло с конструкциями без отопления и обслуживания, никто не может знать…
Горожанин
21 сентября, 2017 в 23:13
Все с ним нормально ,дом советской постройки,это не «Бесоба»,скоро достроят!
andrey
22 сентября, 2017 в 09:39
Поставим вопрос по-другому — Вы, лично, купили бы квартиру в этом, восстановленном, доме?
Горожанин
22 сентября, 2017 в 13:47
Достраивают? Я думал, его демонтируют наконец-то.
rrb
22 сентября, 2017 в 10:57