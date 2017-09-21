8 ноября состоится концерт группы Би-2 с программой «The Best of»
Культовая группа, на музыке которой выросло несколько поколений, вновь посетит наш город с концертом. Прозвучит более 20 хитов. Би-2 являются одной их самых популярных рок-групп в наше время, добившейся широкой известности.
Группа держится на сцене с 1988 года, их музыку невозможно спутать с кем-то еще, благодаря колоритному вокалу и музыкальным особенностям. Каждый из нас слышал хоть одну песню Би-2. А некоторые вспомнят их творчество по фильму «Брат-2».
Группа посещала наш город в прошлом году. Но в это раз концерт обещает быть намного грандиознее.
Билеты уже в продаже
Система продажи билетов:
первые 200 билетов:
Танц пол — 6 000 тг.
Фан Зона — 10 000 тг.
Следующие 200 билетов:
Танц Пол — 7 000 тг.
Фан Зона — 15 000 тг.
Последующие:
Танц Пол — 8000
Фан зона — 15 000
— ЦУМ, 1 Этаж.
http://karaganda.kassy.kz/event/266/order/ — Tiketon — https://ticketon.kz/event/bi-2-v-karagande
Концерт состоится 8 ноября в спорткомплексе Жастар.
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