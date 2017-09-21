Погодные условия помешали карагандинским аграриям вырастить рекордный урожай

Минимальное количество дождей повлияло на урожай на полях Карагандинской области

О погодных условиях, которые не дали такого же объема урожая, как в прошлом году, рассказал заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров во время рабочего выезда акима области Ерлана Кошанова на поля, сообщает МИА «Казинформ».

«В целом, средняя урожайность по области у нас 9,1 центнера с гектара. Дождей в этом году почти не было. В прошлом году осадков было очень много, и поэтому собрали рекордный урожай. И все же при нынешних условиях результат хороший», — отметил заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров.

Немалую роль, по словам Шайдарова, сыграла поддержка государства в виде субсидий. Если в прошлом году фермеры закупили 3 000 тонн элитных семян, то в этом году — более чем в два раза — 6 700 тонн. В целом, уборка урожая, по сведениям пресс-службы акимата, ведется по графику. Средняя урожайность составляет 9,1 центнера. По прогнозам, аграрии области получат с полей больше 700 тысяч тонн зерна. В этом году зерновыми было засеяно 780 тысяч гектаров, из них пшеницы — 627 тысяч гектаров. Аким области Ерлан Кошанов побывал на полях сельхозпредприятий Бухар-Жырауского и Осакаровского районов и ознакомился с ходом работ по уборке урожая. Глава региона поручил акимам районов продумать возможность увеличения площади орошаемых земель, чтобы в следующие годы получать больший урожай.