Как людей превращают в произведения искусства

Работы стилиста Светланы Рахмановой



Светлана Рахманова – мастер-универсал стилист-визажист, со стажем около 19 лет. Себя она называет стилистом, хотя работы ее можно назвать уникальными произведениями искусства. В ходе создания образа для «НВ», Светлана общалась с нами.

— Как вы начинали свою карьеру?

— Я училась в Санкт-Петербурге, а в 1991 году приехала в Казахстан, в Усть-Каменгорск. Работала около 13 лет в разных салонах Усть-Каменогорска и Караганды, но мне не хватало пространства для развития. Салоны ведь не дают развиваться. Нужно посещать курсы повышения квалификации, а у меня не было возможности на них ходить, ведь заработок в салоне маленький. Потом я ушла. Работала 5 лет на дому, на выездах, сама себя обучала, много вложила в самообразование. Затем набралась большая база клиентов и мне понадобилась студия.

— Как вы создаете образы?

— Если честно, не знаю. Это порыв души, творческий всплеск. Я не знаю что будет, я никогда не планирую свои работы. Хотя в обычной жизни живу по расписанию и сама по себе достаточно организована. Но творчество не терпит рамок, поэтому я творю без каких-либо ориентиров, а просто воплощаю свои мысли и эмоции.

— Кто помогает вам в создании проектов?

— Прежде всего, это мои старшие дочери Юля и Вика. Они были моими первыми моделями и фотографами. Именно с них начиналась работа над фантазийными образами. Когда мы начинали, никто не понимал, зачем это и кому нужно. Меня также поддерживал муж. Вскоре посыпались предложения от фотографов. Много фотопроектов было создано со Светланой и Тимуром Кудериновыми. С ними я и продолжаю работать. В прошлом году мы познакомились с Еленой Михайлиной и начали делать фотопроект «Времена года». Работаю со многими моделями, но в последнее время моя муза это Алена.

— Расскажите о проекте «Времена года»?

— В прошлом году с фотографом Еленой Михайлиной мы начали работу над совместным проектом «Времена года». Вместе с ней мы создали образы «Осень», «Зима» или «Снежная королева» и «Весна. «Лето» еще в процессе. Обычно я одна создаю образы, но в этот раз трудилась целая команда мастеров. У меня рождалась идея, и вместе с Еленой и Татьяной Поручниковой мы ее воплощали, вручную делали все аксессуары для костюмов.

— Какой образ из этого проекта был самым масштабным?

— Конечно же, «Снежная королева». 3 месяца мы вручную готовили костюм, и так как все мы работаем, приходилось после работы собираться и делать допоздна. В день съемок тоже пришлось потрудиться немало — только на макияж и прическу у меня ушло 7-8часов. Только корона у нас получилась примерно полметра в высоту и очень объёмной в длину. Мы с такими объемными вещами еще не работали. Благодаря нашему высококлассному фотографу Елене Михайлиной, фотографу Виталию Геллерт, который очень помог в съемке, модели Алене и мне получился такой красивый проект. И этот образ я выставила на конкурс в профессиональном журнале для парикмахеров-визажистов, «Академия стиля». И он занял 1е место, чему мы были, конечно же, несказанно рады!

— Над чем вы работаете сейчас?

— Сейчас мы с фотографами Кудериновыми отсняли мой фотопроект «Колдунья», фотографии уже готовы. И ради Нового Вестника я решила сделать еще один образ. Название пока не придумали, но пока мы разговариваем, я продумываю детали. Уже вечером будет видно, какой образ у нас получится. Можно сказать, что проект под названием «Белое и Черное». Колдунья была в черном, а сейчас будет в белом.

— Что такое искусство, по-вашему?

— Искусство – это то, что делает нас цивилизованными, приближает к высокому и прекрасному. Многие спрашивают меня, зачем я это делаю. Но мы ведь не спрашиваем художника зачем он пишет картины. Мы любуемся ими. Так и я, творю для людей, чтобы передать им свое чувство прекрасного.