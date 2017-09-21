Девятилетний мальчик попал под товарный поезд в Шымкенте

Школьник останется инвалидом — врачам не удалось сохранить поврежденную стопу.

В Шымкенте девятилетний мальчик решил покататься на товарном поезде и зацепился за последний вагон состава. Во время движения товарняка у ребенка соскользнула нога и попала прямо под колеса вагона. Инцидент произошел 16 сентября на путях в железнодорожном тупике близ населенного пункта Тогус.

Школьник останется инвалидом — врачам не удалось сохранить поврежденную стопу.

«Сейчас состояние мальчика медики оценивают как средней тяжести. На днях его перевели из операционной в отдел травматологии. Других повреждений у ребенка нет», — сообщили в городской детской больнице.

В линейном отделе внутренних дел станции Шымкент ведут расследование по части 1 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорт».

«Выяснилось, что отец ребенка — бывший путеец, семья жила неподалеку от железной дороги и мальчик частенько здесь гулял. Возможно, родителям ребенка грозит штраф за недосмотр», — сообщили в полиции.

Несколько месяцев назад в Шымкенте трехлетний глухонемой ребенок дополз на четвереньках до железнодорожного пути. На повороте его сбил грузовой поезд. Спасти малыша не удалось.

По данным ЛОВД, 80 процентов несчастных случаев на железной дороге происходят по вине местных жителей, они незаконно переходят через пути, дети катаются на тепловозах.

Источник: today.kz