Инвалид из Темиртау устал доказывать, что он существует

Из-за двойника он лишился пособия по инвалидности и не получил паспорт

Ошибка в Цоне обернулась для инвалида Эрика Александровича Эм серьезными проблемами. В апреле этого года он случайно узнал, что стал человеком без гражданства. Во всех организациях ему отвечают: личности с такими паспортными данными в республике нет. Как оказалось, виной тому стал двойник Эрика. Имя, отчество, дата рождения и национальность этого человека полностью совпали с данными инвалида. Темиртаусец уже устал доказывать всем, что он существует.

Двойник 62-летнего темиртаусца проживал в Алмате. В 2002 году, когда алматинский Эрик получил новое удостоверение личности, при выдаче документа произошла какая-то ошибка. Из-за неё аннулировали удостоверение личности темиртауского Эрика.

— Как можно было не заметить разные фотографии на документах? А ИИН? — возмущается инвалид. — Об ошибке я узнал пять лет назад. Тогда я решил получить паспорт. Однако в миграционной полиции мне заявили: документ уже у вас на руках. Я очень удивился. Потом начали пробивать по компьютерной базе. Мне объяснили, что в 2002 году я, оказывается, получил новое удостоверение. А в 2003 и вовсе выехал за пределы Казахстана. Я тогда ничего не мог понять. Паспорт мне так и не выдали.

Как оказалось, за пределы Казахстана выехал алматинский Эрик. В 2003-м он уехал на ПМЖ в Россию. В 2014 получил там гражданство. Из-за этого темиртаусец лишился пособия по инвалидности. А в скором времени не сможет получить и пенсию.

— Я много лет болею сахарным диабетом. Пять лет получаю пособие по инвалидности, — поясняет темиртаусец — В апреле месяце надо было пройти переаттестацию как обычно. Для этого попросили предоставить адресную справку. А там не стоит дата регистрации. В этот момент я лишился инвалидности. И пособия, в котором я сейчас остро нуждаюсь.

На лекарства у инвалида уходит 15, а то и 20 тысяч тенге в месяц. Чтобы хоть как-то спастись, Эрик Александрович устроился сторожем. Однако зарплаты в 40 тысяч ни на что не хватает. В апреле следующего года темиртаусец должен был получить пенсию. Но без даты регистрации, получить её Эрик Эм не сможет. Чиновники говорят: а вдруг у вас двойное гражданство? Чтобы доказать свое существование Эрик Эм показал копии пенсионных отчислений в пенсионный фонд за все годы.

— Я привлек двоих братьев, как свидетелей, чтобы они подтвердили мою личность. Участковый выезжал в поселок, к моей маме, когда она еще была жива. – рассказывает он. – Вы понимаете, у того Эрика нет никого! Он сирота. Начальник миграционной службы делал запрос в Омск. Ему ответили: да в России проживает Эрик Эм. А со своим Казахстанским разбирайтесь сами.

Куда только не обращался Эрик Александрович: в миграционную службу, к юристам, к чиновникам – все тщетно. Чиновники признают ошибку, однако помочь ничем не могут.

— Когда я пошел в местную миграционную полицию, мне сказали: разбирайтесь сами. Мы вам помочь ничем не можем. Хорошо, я начал разбираться. Позвонил в миграционную службу Астаны. Оказалось, что по их базе всё нормально – я существую. Почему я, инвалид, должен бегать, всем доказывать!? Почему они сами не смогли позвонить в Астану? Почему до сих пор тянут и тянут, уже пять лет не могу доказать им свое существование! Ничего не хотят делать, понимаете!? Дело дошло до департамента Карагандинской миграционной службы. Не знаю, разберутся ли там?

Сейчас Юрий Александрович как никак нуждается в помощи юриста. Денег на дорогостоящие консультации у него нет. Поэтому если кто-то сможет оказать помощь, просьба обратиться по телефону 8-702-745-83-08 к его жене Ирине.