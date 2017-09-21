Из-за двойника он лишился пособия по инвалидности и не получил паспорт
Ошибка в Цоне обернулась для инвалида Эрика Александровича Эм серьезными проблемами. В апреле этого года он случайно узнал, что стал человеком без гражданства. Во всех организациях ему отвечают: личности с такими паспортными данными в республике нет. Как оказалось, виной тому стал двойник Эрика. Имя, отчество, дата рождения и национальность этого человека полностью совпали с данными инвалида. Темиртаусец уже устал доказывать всем, что он существует.
Двойник 62-летнего темиртаусца проживал в Алмате. В 2002 году, когда алматинский Эрик получил новое удостоверение личности, при выдаче документа произошла какая-то ошибка. Из-за неё аннулировали удостоверение личности темиртауского Эрика.
— Как можно было не заметить разные фотографии на документах? А ИИН? — возмущается инвалид. — Об ошибке я узнал пять лет назад. Тогда я решил получить паспорт. Однако в миграционной полиции мне заявили: документ уже у вас на руках. Я очень удивился. Потом начали пробивать по компьютерной базе. Мне объяснили, что в 2002 году я, оказывается, получил новое удостоверение. А в 2003 и вовсе выехал за пределы Казахстана. Я тогда ничего не мог понять. Паспорт мне так и не выдали.
Как оказалось, за пределы Казахстана выехал алматинский Эрик. В 2003-м он уехал на ПМЖ в Россию. В 2014 получил там гражданство. Из-за этого темиртаусец лишился пособия по инвалидности. А в скором времени не сможет получить и пенсию.
— Я много лет болею сахарным диабетом. Пять лет получаю пособие по инвалидности, — поясняет темиртаусец — В апреле месяце надо было пройти переаттестацию как обычно. Для этого попросили предоставить адресную справку. А там не стоит дата регистрации. В этот момент я лишился инвалидности. И пособия, в котором я сейчас остро нуждаюсь.
На лекарства у инвалида уходит 15, а то и 20 тысяч тенге в месяц. Чтобы хоть как-то спастись, Эрик Александрович устроился сторожем. Однако зарплаты в 40 тысяч ни на что не хватает. В апреле следующего года темиртаусец должен был получить пенсию. Но без даты регистрации, получить её Эрик Эм не сможет. Чиновники говорят: а вдруг у вас двойное гражданство? Чтобы доказать свое существование Эрик Эм показал копии пенсионных отчислений в пенсионный фонд за все годы.
— Я привлек двоих братьев, как свидетелей, чтобы они подтвердили мою личность. Участковый выезжал в поселок, к моей маме, когда она еще была жива. – рассказывает он. – Вы понимаете, у того Эрика нет никого! Он сирота. Начальник миграционной службы делал запрос в Омск. Ему ответили: да в России проживает Эрик Эм. А со своим Казахстанским разбирайтесь сами.
Куда только не обращался Эрик Александрович: в миграционную службу, к юристам, к чиновникам – все тщетно. Чиновники признают ошибку, однако помочь ничем не могут.
— Когда я пошел в местную миграционную полицию, мне сказали: разбирайтесь сами. Мы вам помочь ничем не можем. Хорошо, я начал разбираться. Позвонил в миграционную службу Астаны. Оказалось, что по их базе всё нормально – я существую. Почему я, инвалид, должен бегать, всем доказывать!? Почему они сами не смогли позвонить в Астану? Почему до сих пор тянут и тянут, уже пять лет не могу доказать им свое существование! Ничего не хотят делать, понимаете!? Дело дошло до департамента Карагандинской миграционной службы. Не знаю, разберутся ли там?
Сейчас Юрий Александрович как никак нуждается в помощи юриста. Денег на дорогостоящие консультации у него нет. Поэтому если кто-то сможет оказать помощь, просьба обратиться по телефону 8-702-745-83-08 к его жене Ирине.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37209 материалов.
Посетители оставили 214273 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Безалаберность работников наших ЦОНОв безгранична! Когда присваивали ИИНы, моему отцу поставили цифру что он женщина! Все попытки разобраться и изменить ситуацию привели к одной фразе — «ничего поделать не можем, ИИН присваевается один раз на всю жизнь и изменению не подлежит»… К счастью крупных недоразумений пока не происходило. Кроме того, когда обнаружилась ошибка.
Нина
21 сентября, 2017 в 21:25
Вышел бы на пенсию как женщина, сразу бы исправили ошибку
Николай
21 сентября, 2017 в 22:22
По тексту же ведь написано, обращался к юристам и все тщетно и при этом просит опять юриста. Не нужен вам юрист и ничего сложного тут нет, тем более, что кто-то якобы признал ошибку. Если по закону, то по моему, без решения суда ни один гос.орган не вправе разрешить данный вопрос.
Просто напишите заявление в суд и укажите
В Темиртауский городской суд
Карагандинской области
от Иванова И.И.
прож.: г.Темиртау ул.Ленина 1
тел. 123456
ИИН 123457890
ответчик
Отдел миграционной полиции
УВД г. Темиртау
адрес: г.Темиртау, Мичурина, 8а
Заявление
Согласно п.1,2 ст.9 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК), граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности.Удостоверение личности выдается гражданам Республики Казахстан с шестнадцатилетнего возраста.
Удостоверение личности лично мне было выдано Ответчиком на срок до такой-то даты и сроки к настоящему времени не истекли.
Между тем, согласно ответа о такой-то даты, мое удостоверение личности было аннулировано.
Кроме того, согласно п.1 ст.8 ГК, паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам Республики Казахстан по их желанию независимо от возраста и удостоверяет личность гражданина Республики Казахстан на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
Между тем, ответом от такой-то даты, Ответчиком мне было отказано в выдаче паспорта.
На основании вышеизложенного, прошу:
Признать действия Ответчика по аннулированию моего удостоверения личности незаконными.
Признать действия Ответчика по отказу в выдаче мне паспорта незаконными.
(примечание: понуждать Ответчика выдать документ по закону нельзя, можно оспаривать только совершенные действия, этот текст в скобках для суда писать не нужно)
Приложение:
Квитанция об оплате гос.пошлины в сумме 30% от 1 МРП (681 тенге, реквизиты можно узнать в суде)
Копия уд.личности
Копия ответа, от такого-то числа об аннулировании уд.личности
Копия ответа от такого-то числа об отказе в выдаче паспорта
(ответы строго обязательны, без них суд может не принять заявление)
ФИО дата подпись
Александр Первый
21 сентября, 2017 в 22:00
Госпошлина уплачивается за каждое требование.
Если укажите по моему образцу, Вам придется заплатить 60% от 1МРП
Александр Первый
21 сентября, 2017 в 22:08