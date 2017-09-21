«Начало языковой реформы»
В Карагандинской областной библиотеке им. Ж. Бектурова проведен «круглый стол» по обсуждению перехода государственного языка на латинский алфавит на тему «Переход на латиницу – сближение с мировыми процессами».
В мероприятии приняли участие представители Областного казахского драматического театра им.С.Сейфуллина, университета и колледжа «Болашак», Карагандинского политехнического колледжа, ОФ «Бота», сотрудники библиотеки.
Во время мероприятия старший преподаватель университета «Болашак» Жанболат Баймұрынов отметил: «Принятие нового алфавита, в первую очередь, дает возможность носителям казахского языка полнее и точнее передавать его национальную специфику. Замена букв алфавита – это всего лишь небольшая часть, точнее – начало языковой реформы, суть которой заключается в освобождении от балласта, обеспечении полного соответствия языка его исконной природе».
Спикеры говорили, что «перед нами стоит задача не только по изучению и выявлению культурно-языкового кода названий нашей бескрайней родины, но и нас ждет нелегкая и благородная работа по презентации мировому сообществу всего этого богатства на основе уже обновленного латинского алфавита».
В целом, участники выразили поддержку переходу на латиницу.
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Чем сии все действа отличаются от обсуждений партийных решений в советское время? Также сгоняли на них людей, где уполномоченные личности …пу лизали партийным функционерам, расхваливая их мудрость, расхваливая их решения несущие благо всем трудящимся т.д. и т.п. Все тот же подхалимаж, все то же лицемерие, все те же высокопарные пустые слова…
Ничего сами придумать не могут стоящего, ни алфавита, ни государственного устройства, ни отношения к гражданам, сплошное государство-копипаста.
КО
21 сентября, 2017 в 17:38
Про переход на латиницу — еще в Золотом Теленке 80 лет назад было.
КО
21 сентября, 2017 в 18:45
Языковая реформа — это когда «парашЮт» и «моё кофе».
А здесь — бессмысленная дорогостоящая замена одних символов на другие, похожие по начертанию. Без изменения правил грамматики и орфографии.
КО
21 сентября, 2017 в 17:39
«Принятие нового алфавита, в первую очередь, дает возможность носителям казахского языка полнее и точнее передавать его национальную специфику.»
Мягко говоря, ерунда какая-то сказана…
И кто вообще сказал, что сейчас письменность казахского языка на кириллице? Ведь в кириллице нет символов Ә,І,Ң,Ғ,Ү,Ұ,Қ,Ө! Сейчас, у казахского языка своя, абсолютно оригинальная, письменность. Этим гордиться нужно!
Горожанин
21 сентября, 2017 в 18:00
Теперь каждый считает своим долгом собрать себе подобных …лизов и положительно оценить переход на латиницу. Главное озвучить свое положительное видение перспектив. Чем громче, тем лучше! Если бы решил ходить на голове, так же бы собирались и положительно оценивали. Также в 86-м собирались студенческие советы и единогласно голосовали об исключении из ВУЗов участников событий 16 декабря. Потом те же люди-обличители называли их героями и гордились знакомством! Перечитайте «Хамелеон» А.П. Чехова и увидите отражение куазакуастанского общества.
Иностранец
21 сентября, 2017 в 18:12
На фоне высказываний Нигматулина о том, что с этим делом не надо торопиться так разогнались что и задуматься о том что они делают некогда. Потом подумают!
мамам
21 сентября, 2017 в 19:32
Да успокойтесь все, чего там. Вспомните все резонансные новации последнего времени. Сколько было шума по поводу прописки-регистрации, рецептов-лекарств и т.д. И что? рассосалось-устаканилось. Так и это.
правильно!
21 сентября, 2017 в 21:23
Те новации не пытались украсить всенародной поддержкой…
Горожанин
21 сентября, 2017 в 22:35
Если бы был жив Бектуров Жайик-чьим именем названа эта библиотека-он бы точно плакал бы над этими обезьянами. А может быть и к лучшему-что не видит-как его народ лишают языка и превращают в скот. Безъязыкий народ-это скот. Есть такая пословица. Жаль что эти псевдоученые про нее не слышали. Урезание 46 буквенного алфавита на 17!!! букв и звуков-это убийство языка.
02556
21 сентября, 2017 в 20:09
YouTube опять толком не открывается! Да что за страна такая дебилоидная…
Какмырады
21 сентября, 2017 в 20:25
А зачем обсуждать то, что уже и без вас решено?
Санёк
21 сентября, 2017 в 20:39
Чтобы многократным повторением самих себя убедить в нужности чего-либо
КО
21 сентября, 2017 в 20:55