«В первый раз он ее сильно-сильно придушил, она аж сознание потеряла. Миниатюрная такая девочка.»
Информация о ученике, который терроризировал весь класс 50 школы вызвала большой общественный резонанс. Вопросы о реальных событиях в классе мы задали родителям учеников.
Зоя [имя изменено]:
— Расскажите о событиях происходивших в вашем классе?
«Был такой случай, он поймал одного из мальчишек из нашего класса. Он завел его в туалет и заставил разбить нос. Тот бился о стену и в итоге разбил себе нос. После чего он заставил его мазать своей кровью унитаз, стены и все такое. Это произошло в прошлом году. Игорь — крупный ребенок, в том-то и дело, он намного крупнее наших детей, самый крупный в классе. Он не пассивный дурак, он агрессивный дурак, и силы у него немерено. Он пришел к нам во втором классе, в первом классе он обучался в интернате. Оттуда его исключили за такое поведение. И с тех пор ничего не меняется. Почти с первого дня мы постоянно боремся, пишем заявления то в дела несовершеннолетних, то в ГорОо, то в акимат обращаемся, и школа постоянно что-то пишет, пишет, пишет. Но сдвигов никаких нет. Уже сил никаких нет. Мы объявили бойкот – всем классом не пошли в школу. Наша учительница хотела уволиться, мы ее с трудом уговорили уйти на больничный. И люди решили до понедельника всем классом не ходить в школу. Вот, написали заявление на имя директора, поставили в известность, собрали подписи, принесли ему сегодня заявление, в руки лично отдали.
Была у нас девочка Олеся, она ушла со школы из-за него. В первый раз он ее сильно-сильно придушил, она аж сознание потеряла. Миниатюрная такая девочка. А второй раз он что-то там натворил, его вызвали к директору, тот его отчитал, он директора послал на три советских буквы, пнул ногой дверь и с психом вышел на лестницу, а в этот момент Олеся спускалась по лестнице. Он ее как швырнул, благо одноклассница Настя поймала ее за руку. Если бы она полетела вниз кубарем, от нее ничего не осталось бы. Это вообще ужас какой-то.
Нам никто не дает никаких толковых ответов. Они шлют нас друг к другу. В акимате мы были, комиссию собирали. Председатели сказали: «Предпримем меры, выделим ему бесплатную путевку в санаторий на каникулы. В санатории два дня побыл, его выгнали оттуда.
Конкретно по отношению к моей дочери он делал следующее. У нас был во втором классе конфликт с ним. Он нам постоянно марал вещи. У него бзик такой что ли, чтобы следы от ног оставались. В спину пинает детей, чтобы на белой рубашке оставались следы. Или, допустим, идет урок труда, рисования, он краской обязательно весь класс перекрасит, всех замарает краской.»
— Давали ли ему отпор?
— Один раз всего это было, он обидел девочку из другого класса. Пришел ее брат с друзьями, поколотили его, он три дня в школу не ходил, потом снова за старое принялся.
Олеся [имя изменено]:
— Со среды мой ребенок не ходит в школу. Мы написали заявление на имя директора. Наши дети не будут ходить в школу, пока не примут меры. Мы два года бьемся: и с директором, и с отделом милиции, и с судом по делам несовершеннолетних, и с ГорОО. Все без толку. Мы хотим в прокуратуру уже жаловаться. Мы реально боимся за наших детей. Если он сейчас, в таком возрасте (10 лет), на учительницу руку поднимает, детей до такой степени швыряет… Мало ли, там углы, крючки всякие в школе, или просто ребенок из-за него упадет и руку сломает. Это если он сейчас маты такие гнет, которые, извините, не все взрослые знают. А что будет, когда ему будет лет 15, да уже 13 лет, когда у него начнется половое созревание? А у нас девочки растут, страшно за них.
На данный момент мальчик не посещает школу. Уроки возобновлены. Ученики вернулись в класс.
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Странно что никто комментарий не оставил… тема вроде злободневная о детской жестокости, а никто из руководства школы и администрации ничего не предпринимает.
Шляхтич
21 сентября, 2017 в 19:19
Покинуть это животное пятнадцать раз и ни разу не поймать
карагандинец
21 сентября, 2017 в 19:27
Т.е. по вине нерасторопных чиновников два года человек, нуждавшийся в психиатрической помощи ее не получал. Болезнь прогрессировала. Мне кажется стоит разобраться почему мальчик раньше не был показан психиатру. Нерасторопные чиновники должны ответить за свою медлительность.
пипипи
21 сентября, 2017 в 19:30
Здесь все дело в его родителях
Явно у все кто знает его родителей боятся их больше чем этого …….
Был бы это сын крупного бизнесмена он бы так себя не вел
А вот дети прокуроров и высокопоставленых полицейских все такие
Вы все забыли о убийстве школьницы и обвинении певца
А там тоже самое было девочку убили на глазах всего класса и все как один уверяли что это сделал певец
И все в это роверили а убийцы до сих пор на свободе и убивают без наказано
vas
21 сентября, 2017 в 21:03
а без «широкого общественного резонанса» никак было нельзя? Почему живем по пословице «пока гром не грянет»? Где превентивные меры? Руководство школы должно озвучивать проблему, а департамент её решать, не доводя до обсуждения всей страной. Администрация школы должна уметь разруливать проблемы, не доводя их до резонансных бойкотов. Если нет, то у дира служебное несоответствие как минимум. ИМХО.
правильно!
21 сентября, 2017 в 21:13
Этот мальчик -кристальное отражение фальшивого воспитания.
Он реальнее всей школы,ее руководства и других ветвей воспитательной власти.
Это тот случай, когда по причине профессионального бессилия, многим руководителям надо уйти с постов.
((0
21 сентября, 2017 в 22:03