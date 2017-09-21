Они кивают на нефтеперерабатывающие заводы, которые встали на ремонт
Чиновники Карагандинской области ничего не делают для того, чтобы уменьшить негативные последствия от дефицита бензина в регионе. Они убеждены, что во всем виноваты отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Атырауский НПЗ встал на плановый ремонт, а Павлодарский – на внеплановый.
Первыми дефицит горючего почувствовали жителей Жезказгана. Это произошло в последние дни августа, когда наша область праздновала День шахтёра и День Конституции. Тогда на городских автозаправках бензин водителям отпускали по талонам. За наличный расчет автовладельцы могли купить не больше 20 литров топлива. Узнав о проблеме, аким области Ерлан Кошанов отчитал акима Жезказгана. По его словам местные власти должны знать потребность в горючем своего города и заранее беспокоиться о его доставке в город.
Следующим ощутил нехватку бензина Жанааркинский район. Здесь ситуация еще хуже. Горючее отпускают по 10 литров на машину за наличный расчет, а если нужно больше, то только по талонам.
В социальных сетях автовладельцы жалуются, что и на карагандинских заправках пропадает бензин. Самую ходовую марку горючего АЗС отпускают по талонам. К тому же из-за нехватки нефтепродуктов стали расти цены.
В связи с этим корреспондент nv.kz обратился в управление предпринимательства Карагандинской области с просьбой рассказать о мерах, которые предпринимает власть, чтобы минимизировать последствия дефицита ГСМ. Однако давать информацию чиновники не стали, вместо этого они обещали прислать письменный пресс-релиз. Через пять с половиной часов после нашего обращения обещанное письмо пришло. Только сведений о мерах, которые предпринимает акимат, в нем нет. Публикуем без правок ответ, присланный из управления предпринимательства Карагандинской области.
«В связи с тем, что на Атырауском НПЗ в период до 18 сентября проводились работы по плановой модернизации завода это привело к снижению объемов поставок и применению лимитов на некоторых АЗС. Также с 20 сентября остановлен на модернизацию Павлодарский НПЗ. На сегодняшний день Атырауский НПЗ постепенно выходит на плановую мощность и в ближайшее время ситуация стабилизируется полностью. Следует отметить, что с данными трудностями столкнулись все области Республики. Вопрос находится на постоянном контроле Министерства Энергетики РК и МИО».
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Ну понятно, чиновники у нас виноваты во всем по определению.
Но виновность определяется действиями которые они сделали или не сделали.
Хотелось бы понять — а в чем они виноваты КОНКРЕТНО?
Каким образом, действуя в рамках закона — чиновники Карагандинской области могли бы предотвратить данную ситуацию?
На всякий случай обращаю ваше внимание. Депутаты — НЕ чиновники. И никогда ими не были.
Есть у кого какие мнения? Традиционные минусы за мнения не канают.
КО
21 сентября, 2017 в 17:43