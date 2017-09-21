Чиновники Карагандинской области ничего не предпринимают, чтобы снизить дефицит бензина

Они кивают на нефтеперерабатывающие заводы, которые встали на ремонт

Чиновники Карагандинской области ничего не делают для того, чтобы уменьшить негативные последствия от дефицита бензина в регионе. Они убеждены, что во всем виноваты отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Атырауский НПЗ встал на плановый ремонт, а Павлодарский – на внеплановый.

Первыми дефицит горючего почувствовали жителей Жезказгана. Это произошло в последние дни августа, когда наша область праздновала День шахтёра и День Конституции. Тогда на городских автозаправках бензин водителям отпускали по талонам. За наличный расчет автовладельцы могли купить не больше 20 литров топлива. Узнав о проблеме, аким области Ерлан Кошанов отчитал акима Жезказгана. По его словам местные власти должны знать потребность в горючем своего города и заранее беспокоиться о его доставке в город.

Следующим ощутил нехватку бензина Жанааркинский район. Здесь ситуация еще хуже. Горючее отпускают по 10 литров на машину за наличный расчет, а если нужно больше, то только по талонам.

В социальных сетях автовладельцы жалуются, что и на карагандинских заправках пропадает бензин. Самую ходовую марку горючего АЗС отпускают по талонам. К тому же из-за нехватки нефтепродуктов стали расти цены.

В связи с этим корреспондент nv.kz обратился в управление предпринимательства Карагандинской области с просьбой рассказать о мерах, которые предпринимает власть, чтобы минимизировать последствия дефицита ГСМ. Однако давать информацию чиновники не стали, вместо этого они обещали прислать письменный пресс-релиз. Через пять с половиной часов после нашего обращения обещанное письмо пришло. Только сведений о мерах, которые предпринимает акимат, в нем нет. Публикуем без правок ответ, присланный из управления предпринимательства Карагандинской области.

«В связи с тем, что на Атырауском НПЗ в период до 18 сентября проводились работы по плановой модернизации завода это привело к снижению объемов поставок и применению лимитов на некоторых АЗС. Также с 20 сентября остановлен на модернизацию Павлодарский НПЗ. На сегодняшний день Атырауский НПЗ постепенно выходит на плановую мощность и в ближайшее время ситуация стабилизируется полностью. Следует отметить, что с данными трудностями столкнулись все области Республики. Вопрос находится на постоянном контроле Министерства Энергетики РК и МИО».

А вы почувствовали дефицит бензина?