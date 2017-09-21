Стоимость парковки в столичном аэропорту подвергалась неоднократной критике со стороны казахстанцев.
NV.kz уже неоднократно писал об этой ситуации. Наш земляк Серик Сапиев, и по совместительству депутат Мажилиса Парламента РК, а также чемпион мира по боксу, был одним из самых активных людей, пытавшихся изменить существовавшие дикие расценки в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев»
«Спешим сообщить вам, что проведя анализ действующего тарифа на краткосрочной парковке P-1 международного аэропорта, руководство компании и аэропорта приняли совместное решение об изменении тарифов в сторону снижения», — говорится в сообщении в Facebook.
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Глазам своим не верю, что что-то сделали для людей.
Дмитрий
21 сентября, 2017 в 19:42
Жители Караганды очень рады за жителей Астаны, что в их городе хоть на что-то снизили цены! Камырады, какмырады
Какмырады
21 сентября, 2017 в 20:04
Ну хоть немного адекватность включили. Хотя, все-равно цена сильно завышена, учитывая, что никакой ответственности за сохранность авто стоянка скорее всего не несет…
Горожанин
21 сентября, 2017 в 22:52