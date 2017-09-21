Снижена стоимость парковки в аэропорту Назарбаева

Стоимость парковки в столичном аэропорту подвергалась неоднократной критике со стороны казахстанцев.

NV.kz уже неоднократно писал об этой ситуации. Наш земляк Серик Сапиев, и по совместительству депутат Мажилиса Парламента РК, а также чемпион мира по боксу, был одним из самых активных людей, пытавшихся изменить существовавшие дикие расценки в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев»

«Спешим сообщить вам, что проведя анализ действующего тарифа на краткосрочной парковке P-1 международного аэропорта, руководство компании и аэропорта приняли совместное решение об изменении тарифов в сторону снижения», — говорится в сообщении в Facebook.