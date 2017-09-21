«Кодекс написан для бизнеса»
Новый Налоговый кодекс будет принят до конца года, сообщает vlast.kz. Сегодня документ презентовали в мажилисе.
С 1 января 2018 года новый налоговый кодекс должен вступить в законную силу.
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Ну если уж САМА Карагусова сказала, что мы довольны… Другого мнения и быть не может..
Пожалуй, пора заняться закрытием фирмы….
КО
21 сентября, 2017 в 18:07
уже и не помнишь в череде нескончаемых реформ что новое, что старое. Обновляем все что можно уже даже не ежегодно, а наверное ежеквартально. Только толку то не заметно.
правильно!
21 сентября, 2017 в 21:17
«и, самое главное, с представителями НПП «Атамекен»»
Пиарят и пиарят этот Атамекен. Кстати кто его возглавдяет? И почему взносы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ?
Интересующийся
21 сентября, 2017 в 21:21
Всего несколько вопросов — для какого именно бизнеса написан кодекс, только для крупного? Или интересы среднего и мелкого бизнеса депутаты тоже вдруг стали учитывать? Может тогда уважаемые депутаты и взносы в фонд ОМС отменят, до момента фактического введения этого самого страхования?
Горожанин
21 сентября, 2017 в 22:48