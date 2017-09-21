«Весь налоговый кодекс написан для бизнеса. Остается только один вопрос – а с чего будет складываться доходная часть? Этот вопрос у нас остается, мы будем смотреть. Документ широко обсуждался со всеми представителями бизнеса и, самое главное, с представителями НПП «Атамекен». Хорошо, что теперь вы уже полностью удовлетворены Кодексом. И от вас уже никаких предложений, замечаний по совершенствованию налогового кодекса поступать не будет», — сказала председатель комитета по финансам и бюджету Гульжана Карагусова, обращаясь к представителям национальной палаты предпринимателей.