«Кодекс написан для бизнеса»
Новый Налоговый кодекс будет принят до конца года, сообщает vlast.kz. Сегодня документ презентовали в мажилисе.
С 1 января 2018 года новый налоговый кодекс должен вступить в законную силу.
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Ну если уж САМА Карагусова сказала, что мы довольны… Другого мнения и быть не может..
Пожалуй, пора заняться закрытием фирмы….
КО
21 сентября, 2017 в 18:07