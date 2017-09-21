Здесь будут делать реконструкцию тепловой магистрали
В пятницу, 22 сентября, перекроют часть нечётной стороны проспекта Строителей. Речь идет об участке от улицы Язева до проспекта Шахтеров. Здесь подрядная организация продолжит реконструкцию тепловой магистрали по госпрограмме «Нурлы Жол». На это выделено более миллиарда тенге.
Власти приносят карагандинцам извинения за временные неудобства и рекомендуют заранее выбирать удобный маршрут проезда.
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Горячего водоснабжения и отопления на Юго-Востоке в этом году не будет?
Tron_nik
21 сентября, 2017 в 21:43