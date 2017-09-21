Завтра в Караганде перекроют часть нечётной стороны проспекта Строителей (схема)

Здесь будут делать реконструкцию тепловой магистрали

В пятницу, 22 сентября, перекроют часть нечётной стороны проспекта Строителей. Речь идет об участке от улицы Язева до проспекта Шахтеров. Здесь подрядная организация продолжит реконструкцию тепловой магистрали по госпрограмме «Нурлы Жол». На это выделено более миллиарда тенге.

Власти приносят карагандинцам извинения за временные неудобства и рекомендуют заранее выбирать удобный маршрут проезда.