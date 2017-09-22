Найдена могила основоположника карагандинской школы живописи (видео, фоторепортаж)

«Мы же не город со стертой памятью»

Могила Владимира Эйферта — знаменитого живописца и искусствоведа — была обнаружена после нескольких лет поисков. Энтузиасты уже отчаялись и запутались в разросшемся кладбище. Но благодаря наводке краеведа Юрия Попова и острому взгляду художника Юрия Забары место упокоения все-таки удалось опознать.

Владимир Эйферт – человек энциклопедических знаний, опытный искусствовед и коллекционер. Он работал ученым секретарем Наркомпроса, заместителем директора Третьяковской галереи, а затем возглавлял музей имени Пушкина в Москве. Эйферт водил дружбу с Виктором Васнецовым, Петром Кончаловским, Игорем Грабарем. Несколько лет жил и творил в Париже и Германии. Караганда в его планы никогда не входила. Советские власти ценили его опыт. Но подвела фамилия. В начале войны Владимира Эйферта, как немца, выслали в Казахстан, в глухое село. Уже пожилой интеллигент, недавно перенесший инсульт, едва выжил. Долгое время он не мог заниматься творчеством, Но все-таки добился своего, организовал в шахтерском городе первую художественную студию, в которой сам же стал преподавать. Именно с Владимира Эйферта началась история карагандинской живописи.

Работы Владимира Александровича занимают почетное место на всех исторических выставках карагандинского музея изобразительного искусства. О его жизни и творчестве написаны монографии, сняты фильмы. Однако сведения о месте захоронения художника были утрачены. В городе, где живописец провел последние годы своей жизни, не осталось ни одного места, которое хранило бы память о художнике.

Но нашлись неравнодушные карагандинцы, которые начали поиск. Людмила Андреюк, прочитав однажды статью об Эйферте, решила во что бы то ни стало поклониться его могиле.

— Человек столько пережил, так жалко было, — рассказывает Людмила Павловна. – И я сказала подруге: «Давай, Оля, пойдем и будем искать могилу Эйферта». Это важно. Мой отец его знал. Учился у него. Молодые художники поддерживали его и похоронили, когда в 1960 году он умер. Мы предположили, что прах Эйферта покоится под металлической пирамидкой. В 60-е годы ведь еще не было гранита на могилах. И вот мы пошли на кладбище в Пришахтинске. Искали-искали. Все обошли – ничего! Тогда Ольга Ясинская решили написать нашему краеведу Юрию Попову. И он откликнулся. Прислал фотографию с похорон, объяснив: «Ваш ориентир – звезда». А мы и предположить не могли такое. Мы думали, там должен непременно стоять крест!

Однако никаких символов веры над могилой Владимира Эйферта не было и быть не могло: искусствовед был убежденным атеистом и коммунистом. Он всем сердцем был предан партии и советской власти, благодаря которой смог подняться с низов и построить блестящую карьеру, добраться до головокружительных высот. «Эйфертова башня» — так назывался газетный материал о художнике, вдохновивший Людмилу Андреюк на поиски.

— Я назвала свою статью «Эйфертова башня» потому, что хотела таким образом обозначить достижения художника, который сам всего добился, — рассказывает сотрудник Карагандинского музея изобразительного искусства Айгуль Омарова. – Детство у него было непростое. Когда ребенку был год, мать вместе с ним из Саратова переехала в Астрахань, где ее никто не знал. Дело в том, что отец Владимира на ней так и не женился. Поэтому женщина была вынуждена уехать из родного дома, порвав связи с родственниками. На новом месте она пыталась давать ребенку образование: все деньги тратила на сына. Работала кухаркой, прачкой, ходила по домам, убирала. Владимир окончил четыре класса — по тем временам это было хорошее образование. И затем еще посещал бухгалтерские курсы. Это дало ему возможность неплохо зарабатывать. Но с самых детских лет его увлекало рисование. Известна история из детства Владимира Эйферта: мама купила ему расписной пряник в виде лошадки. Но ребенок стал его внимательно рассматривать, да так и не съел.

Будучи молодым человеком, Владимир Эйферт устроился в мастерскую к фотографу, занялся ретушью. Сблизился с местными художниками, учился у них.

— А потом пришла революция, которую он принял на ура, — продолжает Айгуль Омарова. — Потому что она несла равноправие. Стирала многие моменты: стало уже неважно, что Эйферт был незаконнорожденным. Он мог заниматься тем, чем хотел. И тут его аналитический ум, его творческая натура стали востребованными. Видимо, у него был врожденный дар. Потому что не каждый человек может работать экспертом по произведениям искусства, не каждый художник может оценить творчество другого. Видимо, Владимир Александрович был лишен такого качества, как зависть. В двадцатые годы Эйферта приглашают в Москву. Талант этого незаурядного человека оценили. Он начинает работать с художниками, мастерские которых посещал еще в молодости. Фортуна поворачивается к нему лицом. Карьера бьет ключом. Он поднимается все выше и выше. Советская власть используется его талант коллекционера-оценщика и специалиста по антиквариату. Его посылают за границу. Он организовывает выставки: в то время советская страна очень много показывала всему миру, что добилась больших успехов…

А потом случилось то же самое, что довелось пережить многим выдающимися деятелям, поверившим коммунистам. Наступил момент, когда от Владимира Эйферта решили избавиться. В 1941 году знаменитый московский музей Пушкина, которым он руководил, сменился никому не известным селом имени Пушкина в степях Казахстан, где, естественно, достойной работы для москвича не нашлось. Он был учетчиком горючего, сторожем, школьным учителем, бухгалтером в сельпо.

«Прибыв в поселок Пушкино, я вновь был удивлен, — жаловался художник в Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической партии. — Местная власть еще более сузила наши гражданские права, определив место жительства пределами Ворошиловского района. Милиция сделала пометку, что мы прибыли на основании решения Президиума Верховного Совета ССР, хотя я и моя жена никогда никакого отношения к Республике немцев не имели. Не понимаю, зачем меня направили в колхоз имени Пушкина. Здесь нужны работники физического труда и моей специальности не было применения… У меня плохо заживает правая рука вследствие временного паралича в мае-июне 1941 года… А мы веяли колхозное зерно… Но месяца через 2,5 нам пришлось прекратить эту работу, так как моя рука вновь отказалась работать, обострились болезни у жены. …Так создалось положение, когда я – невольно пассивный член партии и вынужденно безработный….

Но, зная усилия партии и не умея быть без дела, я углубленно изучаю диамат по программе ЦК ВКП (б), которую я списал в райпарткабинете. Я вновь конспектирую курс по истории ВКП (б), расширяю свои познания по использованию европейского искусства. … Я ничем не запятнал ни звание члена партии, ни своего гражданства в государстве трудящихся. Я отдал им горячо, с радостью, лучшие годы своей жизни целиком, не ожидая наград, будучи счастливым жизнью своею.

…Я прошел все партчистки и проверку документов члена ВКП (б) без замечаний; в оппозициях не участвовал, под судом и следствием не состоял. Мне партия и государственные органы доверяли вполне все 24 года. …Я могу еще быть полезен. Я мастер живописи. Мои картины – музейные ценности».

Лишь в сентябре 1944 года Владимиру Эйферту разрешили переехать в Караганду для работы художником в клубе шахты имени Кирова, где он трудился до самой пенсии.

— И тут раскрылся талант Эйферта как педагога, — отмечает Айгуль Омаровна. — При клубе была изостудия, где за годы его руководства занималась молодежь, шахтеры, члены их семей. Многие ученики Эйферта стали признанными художниками, членами Союза художников. По сути, Владимир Александрович является основоположником карагандинского искусства.

В 1960м году Владимира Эйферта похоронили его благодарные ученики. А спустя 57 лет, в 2017-м, дети этих учеников отыскали его могилу.

— Это же человек, внесший вклад в культуру Союза! – восклицает Ольга Павловна. – А у нас об этом никто не знает. Но мы же не город со стертой памятью, как кто-то недавно обозначил Караганду. Негоже забывать таких людей.

Даже после того, как краевед Юрий Попов прислал фото, где изображена могила Эйферта, энтузиасты долго не могли сориентироваться. Уже отчаялись, решив, что могилу снесли. Но потом художник Юрий Забара разглядел-таки нужную оградку. Могила была завалена высохшими колючими ветками. Попросив в церкви грабли, обрадованные карагандинцы тут же стали наводить порядок. Оказалось, рядом с памятником Эйферту – проржавевшей металлической пирамидкой с практически стертыми буквами — стояла еще одна пирамидка, от времени наклонившаяся к звезде: видимо, здесь похоронена супруга живописца.

Через пару дней на могилу выехали сотрудники музея изобразительного искусства. Они привезли с собой заламинированную репродукцию автопортрета художника, подлинник которого хранится в музейном фонде. Автопортрет обрезали до нужных размеров и с помощью скотча приклеили к ржавому металлу.

Искусствоведы, художники и просто сочувствующие граждане надеются в обозримом будущем собрать средства на установку достойного памятника Владимиру Эйферту.