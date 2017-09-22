«Сарыарка» — «Сокол» 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)
В домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги карагандинская «Сарыарка» одержала победу над «Соколом» из Красноярска со счетом 4:3.
1:0 — Фахрутдинов (Алексеев, Булатов) — 9:15
1:1 — Андрющенко (Лютов) — 11:31 ГБ
1:2 — Озолиньш (Андрющенко) — 15:12
2:2 — Юксеев — 18:46 ГБ
3:2 — Валицкий (Антоновский, Альшевский) — 37:13 ГБ
3:3 — Зузин (Таталин) — 48:35 ГБ
4:3 — Ердаков (Дервук) — 54:34 ГБ
Вратари: Костин — Заливин
— «Мне ещё не доводилось видеть такого позитивного боления на трибунах. Я считаю, главное, что сейчас у нас есть – это болельщики. Благодарю их за то, что они приходят и поддерживают команду в такой атмосфере. Думаю, что сложно при такой поддержке кому-то из игроков выйти на игру не настроенным. Несмотря на то, что мы забили три гола в большинстве – проблема реализации численного преимущества пока ещё для нас актуальна. Нет ещё того, что хотелось бы видеть на льду. В сегодняшнем матче упустили несколько хороших моментов. Поздравляю карагандинских болельщиков с победой, надеюсь, что наше желание играть им понравилось», — поведал главный тренер ХК «Сарыарка» Александр Соколов после матча.
Следующий матч карагандинцы проведут 23 сентября против ангарского «Ермака».
Источник: ХК «Сарыарка»
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Пардон, а как понять феерический по накалу? Что сказочного было в матче? (феерия — волшебно, сказачно). Счет 4:3…
михалыч
22 сентября, 2017 в 11:45
дык просьба была такая, — напиши покрасивше!
офигенно!
22 сентября, 2017 в 13:17
Извиняюсь — сказочно!
михалыч
22 сентября, 2017 в 11:46
ну теперь бензина всем хватит и пенсионерам пенсии поднимут.
Да уш!!!
22 сентября, 2017 в 11:54
Фееричность видимо в том, что ТОП команда, едва вырвала победу у весьма средней команды.
Lex
22 сентября, 2017 в 13:37