«Сарыарка» в феерическом по накалу матче обыграла красноярский «Сокол»

«Сарыарка» — «Сокол» 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

В домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги карагандинская «Сарыарка» одержала победу над «Соколом» из Красноярска со счетом 4:3.

1:0 — Фахрутдинов (Алексеев, Булатов) — 9:15

1:1 — Андрющенко (Лютов) — 11:31 ГБ

1:2 — Озолиньш (Андрющенко) — 15:12

2:2 — Юксеев — 18:46 ГБ

3:2 — Валицкий (Антоновский, Альшевский) — 37:13 ГБ

3:3 — Зузин (Таталин) — 48:35 ГБ

4:3 — Ердаков (Дервук) — 54:34 ГБ

Вратари: Костин — Заливин

— «Мне ещё не доводилось видеть такого позитивного боления на трибунах. Я считаю, главное, что сейчас у нас есть – это болельщики. Благодарю их за то, что они приходят и поддерживают команду в такой атмосфере. Думаю, что сложно при такой поддержке кому-то из игроков выйти на игру не настроенным. Несмотря на то, что мы забили три гола в большинстве – проблема реализации численного преимущества пока ещё для нас актуальна. Нет ещё того, что хотелось бы видеть на льду. В сегодняшнем матче упустили несколько хороших моментов. Поздравляю карагандинских болельщиков с победой, надеюсь, что наше желание играть им понравилось», — поведал главный тренер ХК «Сарыарка» Александр Соколов после матча.

Следующий матч карагандинцы проведут 23 сентября против ангарского «Ермака».

Источник: ХК «Сарыарка»