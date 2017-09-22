Уборка урожая в Карагандинской области идёт по графику

Специалисты считают, что в этом году, несмотря на засушливое лето, удастся собрать неплохой урожай зерновых. Средняя урожайность сейчас составляет 9,1 центнеров.

По прогнозам, аграрии области получат с полей больше 700 тыс. тонн зерна. В этом году зерновыми было засеяно 780 тыс. га, из них пшеницы — 627 тыс. га.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов ознакомился с ходом уборки урожая. Глава региона побывал на полях сельхозпредприятий Бухар-Жырауского и Осакаровского районов.

Первым пунктом назначения стали поля Карагандинского научно-исследовательского института растениеводства и селекции (КНИИРС).

— Хоть и произошёл спад из-за погодных условий по картофелю, мы сумели увеличить урожайность за счёт использования новой техники и удобрений, — доложил главе региона Дамир Калдыбаев, директор ТОО «КНИИРС». — Со следующего года мы ещё увеличим мощность и будем полностью использовать наши орошаемые земли. Что касается зерновых, то в этом году у нас хорошая урожайность. Мы засеяли 8 900 га пшеницей, 1 472 га — ячменём и 545 га — овсом.

Ерлан Кошанов также посетил сельский округ Баймырза. Здесь он ознакомился с ходом работ по уборке зерновых на полях ТОО «Нур-СХ». Особое внимание глава региона уделил технике, задействованной в уборке урожая. Преимущественно пшеницу собирают комбайнами «John Deere», которые имеют высокую производительность.

В Осакаровском районе аким области осмотрел картофельные и зерновые поля ТОО «Найдоровское». В этом году в хозяйстве высажено 100 гектаров картофеля. Средняя урожайность составила порядка 25 тонн с гектара. В следующем году картофельные поля ТОО «Найдоровское» вырастут на 70 %.

Стоит отметить, что 5 % от урожая картофеля крестьяне добровольно сдадут в стабилизационный фонд, с помощью которого в регионе будут сдерживаться цены на социально значимые продукты в период колебаний на рынке.

Ерлан Кошанов поручил акимам районов продумать возможность увеличения площади орошаемых земель, чтобы в следующие годы получать больший урожай.

— В целом средняя урожайность по области у нас 9,1 центнеров с гектара, — рассказал заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров. — Надо отметить, что дождей в этом году почти не было. В прошлом году осадков было очень много, и поэтому собрали рекордный урожай. И всё же при нынешних условиях результат хороший. Немалую роль сыграла поддержка государства в виде субсидий. Если, к примеру, в прошлом году наши фермеры закупили 3 000 тонн элитных семян, то в этом году в два с лишним раза больше — 6 700 тонн. Около 8 % всех площадей засеяли элитой. В два раза увеличили количество минеральных удобрений. Это очень хорошие показатели по республике.

На следующей неделе уборка урожая в области должна завершиться.

Источник: karaganda-region.gov.kz