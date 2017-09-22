Ди Каприо обрадовался планам Казахстана по возрождению популяции тигров

«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Центральную Азию», — написал актер в соцсети.

Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо поддержал планы Казахстана по реализации совместной со Всемирным фондом дикой природы WWF (World Wildlife Fund) программы по возвращению туранского тигра в его исторические места обитания в Или-Балхашский регион. Об этом Ди Каприо сообщил на своей странице в Instagram.

«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Центральную Азию, где они исчезли почти полвека назад», — написал актер.

В случае успеха Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, где он был полностью истреблен.

Согласно временному графику программы, привоз первых тигров на территорию Казахстана состоится в 2027 году.

«План Казахстана по реинтродукции тигров поможет защитить важную среду обитания для людей с живой природой и внести вклад в достижение цели Tx2», — добавил Ди Каприо.