«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Центральную Азию», — написал актер в соцсети.
Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо поддержал планы Казахстана по реализации совместной со Всемирным фондом дикой природы WWF (World Wildlife Fund) программы по возвращению туранского тигра в его исторические места обитания в Или-Балхашский регион. Об этом Ди Каприо сообщил на своей странице в Instagram.
«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Центральную Азию, где они исчезли почти полвека назад», — написал актер.
В случае успеха Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, где он был полностью истреблен.
Согласно временному графику программы, привоз первых тигров на территорию Казахстана состоится в 2027 году.
«План Казахстана по реинтродукции тигров поможет защитить важную среду обитания для людей с живой природой и внести вклад в достижение цели Tx2», — добавил Ди Каприо.
Tx2 — программа WWF по увеличению популяции диких тигров к 2022 году.
В августе 2017 года Ди Каприо призвал правительства ряда стран, в том числе Казахстана, спасти также снежных барсов.
Источник: today.kz
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 37221 материалов.
Посетители оставили 214328 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Мой кумир Ди Каприо не стареет,красавчик,ммммм….
КО
22 сентября, 2017 в 11:02
Ну так иди — полюби его по полной. Слащавого нестареющего паренька.
КО
22 сентября, 2017 в 11:15
Батюшки, какая важная новость! Аж САМ Ди Каприо поддержал. Ммммммм, а после выпуска, «группы в полосатых купальниках» , на Балхаше хоть отдыхать можно будет?
Нина
22 сентября, 2017 в 11:18