Спортсмен уже вылетел из США в Казахстан.
В Instagram появилось сообщение о том, что казахстанский боксер Геннадий Головкин вылетел из США в Казахстан, чтобы отметить день рождения матери.
«Боксер отпразднует день рождения своей матери в кругу семьи в Караганде, а затем отправится в Баку на Всемирную Конвенцию WBC. Только в середине октября Геннадий вернется в Штаты, чтобы начать тренировки», — говорится в сообщении.
Напомним, прошедший 16 сентября поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом завершился вничью. Затем казахстанский боксер отметил, что он все еще является чемпионом, так как его пояса при нем. Затем спортсмены заявили о том, что не против реванша.
Руководитель Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев поздравил Геннадия Головкина с защитой чемпионских титулов. Головкин тепло поблагодарил фанатов за поддержку в поединке.
Позже были названы сроки следующего боя и возможные соперники боксера.
Источник: today.kz
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