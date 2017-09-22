День рождения матери Геннадий Головкин отметит в Караганде

Спортсмен уже вылетел из США в Казахстан.

В Instagram появилось сообщение о том, что казахстанский боксер Геннадий Головкин вылетел из США в Казахстан, чтобы отметить день рождения матери.

«Боксер отпразднует день рождения своей матери в кругу семьи в Караганде, а затем отправится в Баку на Всемирную Конвенцию WBC. Только в середине октября Геннадий вернется в Штаты, чтобы начать тренировки», — говорится в сообщении.